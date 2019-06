Heartland. Hvor var de pronationale stemmer?

Læserbrev: Ja, undskyld, nu træder jeg nok en del over tæerne, men sådan må det være.

Jeg synes, det er helt o.k., at vi også skal lytte til de venstreorienteredes holdninger, men når man kun inviterer oplægsholdere med en klart venstreorienteret antinational holdning, så bliver det en envejs-politisk partshøring. Hvorfor har ledelsen af Heartland ikke ønsket at invitere mennesker med både en pro-national og anti-national holdning, og hvorfor er det nu pludselig ikke mere politisk korrekt, at man ønsker at passe på sit fødeland? Nå ja, så vil nazi- eller facistkortet blive trukket, men hvis det er alt, hvad de antinationale kræfter kan mønstre, så ser det vist ikke så galt ud for vores alle sammens Danmark. Det fortæller faktisk meget mere om de mennesker, der trækker disse kort end om dem, de var tiltænkt.

Jeg håber, at Heartland vil tage ønsket om ytringsfrihed til efterretning og sørge for, at begge parter bliver hørt næste år.

Hvis I ikke kun vil gøre Heartland til et akademisk mødested, så sænk priserne med 50 procent, så det bliver en begivenhed for alle. Her tænker jeg også på vanvidspriser, når man ville parkere på området.