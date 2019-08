Havneplads. Lad os få flere udviklingsforslag på bordet

Læserbrev: Carsten Aa er bekymret for, at mit forslag ville ramme de omkringliggende virksomheder, da arealet, som jeg foreslår anvendt, ligger i erhvervszonen. Jeg er helt med på, at der ikke må ske forandringer, som på nogen måde kan skade erhvervsvirksomhederne i deres drift og fortsatte udvikling. Havnepladsen, som jeg foreslår, skal ikke bruges til beboelse, men til aktiviteter, som skaber liv på havnen.

De virksomheder, som Carsten Aa henviser til, ligger ca. 100-200 meter fra restaurant Alfred og Kamilla på hjørnet af Sverigesgade og havnekajen, uden at det tilsyneladende har givet anledning til problemer. Pladsen som jeg foreslår, ligger ca. 200 meter fra virksomhederne og 300 meter fra Alfred og Kamilla. Det er ikke afgørende, om Muus Pakhuset bliver flyttet. Jeg mener dog fortsat, at det vil drukne imellem det nye byggeri. Jens Toftgaard har ret i at, Muus Pakhuset fortæller en historie, der hvor det ligger nu, og at det får fortid og nutid til at spille sammen. Efter min opfattelse bør kulturarv også kunne bevares og fortælles på en måde, så dem, der ikke har oplevet tiden, kan forstå, hvad de ser og måske aktivt være en del af oplevelsen, hvilket Tidens Samling og Jernbanemusset er gode eksempler på.

Jeg savner ligeledes en kommentar til placeringen af den fredede havnekran ved bassin 3, hvad der skal ske med den? En ny og mere åben havneplads vil i forhold til den nuværende plads i bunden af havnen være let til gængelig til mange aktiviteter f.eks et nyt grønttorv, hvor stadeholderne kan holde med deres køretøjer.

Der er gode parkeringsmuligheder, det er bynært i forhold til havnens beboere, Skibhuskvarteret og Odense N og NV via Odins Bro. Jeg vil opfordre til at byens borgere, som har interesse for havnen, samt Odenses politikere og embedsmænd byder ind med forslag og ideer til den fortsatte udvikling af havnen og dens kulturarv. Lad os få alle muligheder og forslag på bordet, så kan det efterfølgende godt være, at der vil være begrænsninger i forhold til økonomi og hensyn til miljøet og nabovirksomhederne.