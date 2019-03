Vi kan læse i Stiftstidende, at personale normeringen på Havebæk Plejecenter er for dårlig. Det kommer ikke som nogen overraskelse, for sådan er det ofte på plejehjem, i hjemmehjælpen, på skolerne og i børnehaverne.

Årsagen til dette er, at staten (regeringen) underfinansierer kommunerne ved de årlige økonomiforhandlinger i juni mellem finansministeriet og Kommunernes Landsforening. Og det gør staten (regeringen), fordi den hellere vil bruge pengene til nogle mere synlige ting så som skattelettelser, store samfundsprojekter og indvandringen, der hvert år koster mange milliarder kroner.

Kommunen kan bare lade kommuneskatten stige, kunne nogen mene. Men nej, det tillader staten ikke. Og det ville heller ikke være rimeligt, når nu staten, som vi ofte får at vide, har et antal ledige milliarder i det, der kaldes det økonomiske råderum.

Det er Folketinget, der har ansvaret for kommunernes manglende muligheder for at varetage den sociale service på betryggende vis.