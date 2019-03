Havebæk. Jeg håber, at I har store røde ører nu

Alle jer, der sidder i Odense byråd, har godt nok travlt med at vaske hænder og beklage. I har alle vidst i rigtig mange år, at det står rigtig slemt til med omsorg og pleje mange steder på kommunens plejehjem.

I har alle kendt til, hvordan de penge, der var tiltænkt de ældre, med jeres tilsagn er blevet brugt til at lappe hullerne i kommunekassen. År efter år er det gået på samme måde som med et hvidkålshoved, der har "lap på lap, og lap uden på lap". Det er så nemt nu at stille jer i kø ved håndvasken med opråb om, hvor forfærdelig en sag det er.

Jeg håber I alle sidder med meget store røde ører og skammer jer godt og grundigt. Samtidig bør I komme med en forklaring på jeres svigt. En troværdig forklaring, ikke undskyldninger. Jeg tror, at den desværre vil være svær at finde.

Det er på tide, at borgerne i Odense samlet gør regeringen opmærksom på, hvordan Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning år ud og år ind har håndteret de midler, der fra regeringens side var tiltænkt de ældre. Hvis ikke der sker en markant ændring, er det måske på tide, at kommunen bliver sat under administration.