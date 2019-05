Har vi helt glemt, at Jorden er et farligt sted?

På kant: Klimaet er det helt store emne, når vi danskere går til valg. Aldrig har Jordens tilstand haft så fremtrædende en plads i diskussionen om, hvad vi vil med vores samfund i fremtiden. Grunden er, at vi nu med egne øjne kan se, at vejret ændrer sig, og dyrelivet forsvinder. Vores verdenshave kvæles i plastic og indlandsisen smelter med sådan en hast, at de fleste modeller peger på, at verdenshavene vil stige med 1,6-1,8 meter indenfor de næste 250 år. I så fald vil Danmarks areal blive markant mindre.

De sidste mange år har vores komfortable livsstil i vesten fjernet os mere og mere fra naturen. Vi er kommet ude af trit med en verden, som vi er afhængige af. De fejl kommer til at koste os dyrt. Siden mennesket slog det første stykke flint i form og tændte et bål, har vi været på en mission, hvor vi har tilpasset Jorden til os snarere end omvendt. Men hvis vi ikke passer på, så kan det give bagslag.

Jorden er et farligt sted at leve, men i vores iver for at gøre den så menneskevenligt som muligt, har vi glemt, at naturens balance er skrøbelig og ubalancens konsekvenser katastrofale. Vi har brug for, at menneskeheden stopper op, handler klogt og vender udviklingen. Men når man ser ud over det politiske verdenskort, er det svært at holde modet oppe.

Mon vi når at reagere i tide?