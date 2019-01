Har du hørt om alle de fattige børn i Gentofte?

Der er ellers masser af dem, hvis Gentofte opgør fattigdom på samme måde, som Det Radikale Venstre her i Odense vil have os til at gøre.

På byrådsmødet onsdag foreslog de radikale nemlig, at Odense skulle indføre en børnefattigdomsgrænse baseret på den opgørelsesmetode, som hedder en "relativ fattigdomsgrænse".

En relativ fattigdom er defineret som "halvdelen af medianindkomsten" - forklaret på dansk, så vil det sige, at vi stiller alle Odenses 200.000 indbyggere (dog ikke børn og studerende, så vi bliver lidt færre) op på række efter deres indkomst, således at der først står den, der tjener mindst og sidst står den, der tjener mest - så finder vi den borger, der står i midten. Vi tjekker hans indkomst - og håber, at han ikke har arbejdet sort - og dividerer den med to. Så har vi et tal, som vi så kan kalde for vores relative fattigdomsgrænse.

Det giver mening i regi af FN, hvor fattigdom er et af verdensmålene, og hvor man kigger på hele verden og stiller ca. 7,5 milliarder mennesker op. Med en mindre gruppe af mennesker, så giver sådan en relativ grænse bare ingen mening.

Det er derfor, jeg spørger, om du har hørt om alle de fattige børn i Gentofte?

En relativ fattigdomsgrænse i kommunerne vil nemlig betyde, at der selvfølgelig vil være nogenlunde ligeså mange fattige børn i Gentofte som i Odense. Måske endda flere, fordi Gentofte faktisk er den kommune i Danmark, hvor uligheden er størst. Det vil sige, at afvigelsen i indkomst er størst.

Men samtidig er det også sådan, at den gennemsnitlige borger i Gentofte tjener dobbelt så meget som den gennemsnitlige borger i Odense - ca. 500.000 mod 260.000 - det vil sige, at husstandsindkomsten for fattige børn i Gentofte i de fleste tilfælde også vil være ca. dobbelt så høje som husstandsindkomsten for fattige børn i Odense. Det giver jo ingen mening.

Derfor siger vi nej til det radikale forslag. Ganske enkelt fordi det er meningsløst, og fordi vi absolut ikke tror på, at det hjælper børn i familier med lav indkomst, at vi stempler dem som fattige. Vi erkender, at der findes børn i familier, hvor indkomsten er lav, og det vil vi gerne gøre noget ved.

Vi vil gerne gøre en social indsats for at hjælpe børn i familier med lav indkomst. Derfor foreslog vi en absolut lavindkomstsgrænse. Et konkret mål for, hvornår man i Odense - der taget højde for leveomkostninger - reelt har en lav indkomst.

Det ville udpege nogle konkrete familier, som har brug for hjælp, og det er her vores fokus bør være og ikke på at stemple børn som fattige.