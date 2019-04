Har Sporten på Stiften visioner?

Læserbrev: I går sagde Hans til mig: Ernst, hvorfor er der ingen reportage fra alle de gymnastikstævner, der er rundt omkring i Odense og på Fyn. Avisen kunne jo sende en fotograf og en journalist?

Ja, det må du nok spørge om, men du har jo ret Hans, der er jo ingen, der beskriver det, som de unge mennesker har knoklet med hele vinteren, og som de så gerne vil vise til forældre og bedsteforældre.

Ja, det betyder så meget for dem, at deres verden nærmest går i stykker, hvis ikke vi er til stede. Det oplevede jeg den anden dag, da jeg spurgte det yngste barnebarn (otte år), om det nu var nødvendigt, at vi kom igen, vi var der jo sidste weekend? Men da jeg så hende i øjnene, så kunne jeg godt se, vi havde begået helligbrøde, så vi var til stede, og hun var stolt og lykkelig.

Lidt senere på dagen spurgte jeg en, som var tæt på Stiften om avisens manglende interesse i, hvad de unge gymnaster kan? Dertil svarede han, at det ikke sælger nok billetter (aviser), for det er der ingen, der gider at læse.

Jeg tænkte, tak for kaffe, og spurgte videre, om det var derfor, at kampens største chance mellem Brøndby og OB ikke blev beskrevet, fordi den ikke tilfaldt OB? Der blev meget stille.