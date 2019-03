Stiften har jo ved selvsyn skrevet om Bolbro Svømmehal, hvor gæsterne har stået i kø siden de åbnede for seks år siden, og står stadig i kø. Populariteten er så markant indlysende, at er der ikke sket noget, som kan ændre det, at folk skal stå i kø?

Hvad med om hele Bolbro Svømmehal blev lavet om til et stort varmvandsbassin? Det kan jo gøres uden de helt store udgifter. Det tror jeg, at brugerne ville være meget tilfredse med. I samme åndedrag kan man jo nedlægge friluftsbadet, lave en moderne svømmehal som tilfredsstiller brugerne. Ovenpå svømmehallen bliver der lavet et dæk i minimum tre lag, hvor der kan holde over 200 biler. Parkering er naturligvis gratis, mens svømmehallen har åben. Så har man også p-pladser til Tinderbox, dyrskuet, events af alle mulige karakter. På Klosterbakken er man jo nærmest forment adgang, når man kører i bil. Til dem, der er modstandere af, at friluftsbadet bliver nedlagt, må jeg sige, at vi jo har et gratis havnebad. Friluftsbadet er jo fra den tid, hvor bydelen Bolbro havde byens største skole. Tiden har mere eller mindre overhalet friluftsbadets ånd. Bolbro Skole er blevet et særdeles godt aktiv for de forskellige idrætsaktiviteter. Kom nu i gang, Odense.