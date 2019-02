Hans Jørgen Bonnichsen, tag en tudekiks

Kritik: Den mest outdatede "terror-ekspert", tidligere chefkriminalinspektør Hans Jørgen Bonnichsen kritiserer mig i et indlæg i avisen her for at begrænse ytringsfriheden. Egentlig undrer det mig, at han overhovedet har en holdning til, hvad jeg må ytre mig om.

Han påstår, at det er lykkedes for mig at "knægte ytringsfriheden, hos en af Dansk Politis mest vidende og erfarne politiassistenter i kampen mod radikaliseringen", når jeg kritiserer politibetjent Elvir Abaz fra Fyns Politi for at ytre sine egne politiske holdninger om, hvem der fortjener politiets beskyttelse - i sin egenskab af politibetjent.

Som politiker vil jeg stå fast ved min ret til at konfrontere andres politiske holdninger. Derfor er det også på sin plads at konfrontere lederne af den organisation, han repræsenterer, når han vifter med sit politiskilt samtidig. Særligt, når hans holdninger omhandler, hvorvidt vi skal begrænse andre borgeres grundlovssikrede rettigheder til at demonstrerer.

En konsekvens af ytringsfriheden er, at man bliver udfordret. Det er man ikke fritaget fra hverken som politiker eller som offentlig ansat. Jeg har altid kæmpet for netop ytringsfriheden, og jeg var en af de første herhjemme, som fik PET's beskyttelse netop på grund af det.

Jeg får også kritik for at kritisere Asmaa Abdol Hamid, ansat som "brobygger" ved Fyns Politi. Det er ikke noget nyt, at jeg stiller mig særdeles undrende overfor Politiets beslutning om valget af den profil, da hun netop er kendt i den brede offentlighed for aldrig at holde sig tilbage med religiøse, politiske standpunkter og anti-israelske synspunkter, som næppe er forenelige med det danske politi.

Bonnichsen siger endvidere, at "En fri debat med deltagelse af alle borgere, også nuværende som tidligere offentligt ansatte, er i høj grad til gavn for samfundet, og især med bidrag fra den specialviden, vi alle på en eller anden måde er i besiddelse af...."

Jeg er klar over, at Bonnichsen her taler om hans egen ret til at ytre sig, hvilket jeg bakker ham helt op i. Jeg stiller blot spørgsmål ved hans kompetence på terrorområdet, som jeg mener er 'outdated', da der er sket ufattelig meget på de små 15 år, der er gået, siden Bonnichsen var operationel. Eksempelvis fandtes der dengang ikke noget, som hed Islamisk Stat.

Bonnichsen sagde engang, før terroren tog fat, at der var større sandsynlighed for at blive bidt af en haj i de danske farvande end at blive ramt af terror.

Han slog det også hen som nonsens, da jeg i 2015 sagde, at jihadister kunne finde på at gemme sig i flygtningestrømmen - noget, vi senere har set mange eksempler på. Så ja, jeg tillader mig at pointere det, når der bliver sagt ting, jeg mener er tåbelige og problematiske.

Når man bruger Bonnichsen som ekspert, så glemmer man at oplyse, at han også er politisk aktiv, udtaler sig ofte politisk bag ekspert titlen. Vi andre bliver varedeklareret, når vi udtaler os - det gør han ikke.

Slutteligt mener Bonnichsen, at truslen om de ubehagelige reaktioner fra mig får folk til at afholde sig fra at deltage i diskussioner, da det er farligt. Her må jeg så trods alt rose Hans Jørgen Bonnichsen for hans store mod til at undsige mig.

Stiller man sig frem offentligt og mener man noget politisk, uanset om man dækker sig bag en politiuniform eller en præstekjole, så må man også være klar til at blive udfordret og kritiseret. Det har intet at gøre med at knægte nogens ytringsfriheden eller berufverbot. Så er det lige meget, om man hedder Khader, Abaz, Abdol-Hamid eller Bonnichsen. Sådan er det. Tag en tudekiks.