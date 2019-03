Motorveje: Kære socialdemokrater! Den nuværende regering ønsker desværre flere motorveje og ikke kun at udbygge dem, der findes i forvejen.

Nye motorveje som Hærvejsmotorvejen er udtryk for gammeldags tankegang og manglende rettidig omhu, da den går direkte igennem noget af det smukkeste natur, kultur og historiske område, vi har i Danmark.

Tilhængere af byggeriet kan ikke sige, at den vil aflaste E45, da den vil være en kæmpe omvej. Gods skal ikke transporteres med lastbiler, men med tog fremove,r og pendlerne har absolut ingen gavn af den.

Hvorfor skal hver dansker betale mange tusinde kroner til en motorvej, som kun ødelægger vores sparsomme natur, og som ingen danskere vil komme til at bruge?

Det er en tosset fiks ide hos nogle borgmestre, som mangler et prestigebyggeri. Det er ikke motorveje, der skaber vækst. Det er mennesker i lokalområderne. Og lige nu strejker vore børn og unge for klimaet hver fredag.

Vedtagelsen af nyt motorvej byggeri vil være en provokerende rød klud over for denne klimabevidste generation. Spørg selv jeres egne børn.

Jeg håber, Socialdemokratiet vil være fornuftig og være med til at standse lobbyister som de gamle mænd i Hærvejskomiteen og i stedet satse på ungdommen i klimabevægelsen og på den offentlige trafik til pendlerne.

I den kommende valgkamp vil I blive udspurgt om holdningen til at udlede mere CO2 på motorvejene. Det er der bestemt ikke stemmer i. Motorvej byggeri får folk op i det røde felt, så I skal have politikken på plads, for at den grønne del af befolkningen ikke stemmer på de partier, der siger nej tak til overflødige motorveje og ja tak til et grønnere Danmark. De unge vil ikke have klimaet og naturen ødelagt. Lyt til dem. Jeg vil heller ikke stemme på Socialdemokratiet, hvis I bygger flere nye motorveje i vores skønne land.