HCA Airport er et håbløst projekt: Sund fornuft dybt forankret i den blå luft

Da sæsonen på den fynske lufthavn i april blev skudt i vejret, var der den sædvanlige mediedækning, som var det en rejse til Månen. Og det er da også en glædelig begivenhed at kunne tage på ferie til Toscana, specielt når der er andre, der betaler en del af gildet.

For sagen er, at hvis medierne, herunder TV2/Fyn, som havde et filmhold ude, gjorde deres arbejde ordentligt, ville de kunne afdække et fuldstændigt håbløst projekt med 16 ansatte og spild af gode skattekroner.

Går vi tilbage til 2013, fik lufthavnen en Christian Berg som direktør. Han lovede, at i 2017 ville lufthavnen have 100.000 passagerer - og 1000 ansatte inden for drone-industrien. Da det viste sig, at kejseren på den nu omdøbte lufthavn - HCA Airport - ikke havde noget tøj på, lettede han til det sønderjyske.

Sikkerhedschefen tog over og formåede, ud over at nedtone det årlige passagertal til 87.000, også at rage uklar med lufthavnens brugere.