Grundvand. Giftige planter er også til fare

Læserbrev: Allan Holm Nielsen har ofte et læserbrev i denne avis. Et af dem, omkring naturlige toksiner, bliver af Henning Aagaard Nielsen, Søndersø, betragtet som vrøvl. Hvem der vrøvler mest, kan jeg blive i tvivl om.

VandcenterSyd har udlagt et stort område vest for Odense til indvinding af drikkevand. Der er plantet skov, og lavet dyrkningsaftaler, så landbruget ikke bruger pesticider. Dette har bevirket, at forskellige planter nu breder sig.

Bl.a. engbrandbæger og ørnebregne. Engbrandbæger er en giftig plante, som har bredt sig fra de anlagte stier i Elmelundskoven. Nu står den som et gult flor over store områder. Dens toksin, pyrrolizidinalkoloid, er meget stabilt. Det beholder sin giftighed, selv ved tørring til hø. Heste som spiser høet, risikerer at dø. Om toksinet er så stabilt, at det havner i grundvandet vides ikke. Det gør derimod toksinet fra ørnebregner, ptaquilosid. Forskere ved Københavns Universitet har undersøgt, hvor farlig ørnebregnen er. Der bliver sammenlignet med, hvis en landmand sprøjter mod insekter. Landmanden vil bruge et insekticid i en mængde af 100-200 gram pr hektar. Ørnebregnen poducerer op til 50 kg pr hektar. Da toksinet fra ørnebregne med sikkerhed vides at forårsage cancer og blindhed, er det ikke ønskeligt, at dens toksin ender i grundvandet. Det er derfor at håbe, at Odense Kommune og Skov- og Naturstyrelen tager problemet alvorligt.