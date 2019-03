Grundskolen fortjener ressourcer til både folkeskoler og de frie

Friskoler: "Vi har ikke brug for muligheden for at lave afdelinger på frie skoler" siger Uffe Rostrup, der er formand for Frie Skolers Lærerforening, her i Avisen Danmark 22. februar.

Baggrunden er den nyligt indgåede politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, der giver friskoler og privatskoler mulighed for at oprette afdelinger. En aftale, der indeholder en række fornuftige begrænsninger og fastsætter godkendelsesprocedurer, der sikrer, at der ikke kan dannes store koncerner, som Uffe Rostrup er bekymret for. Friskoler og private grundskoler vil stadig være selvstændige enheder, og der kan ikke opbygges koncerner, som vi kender det fra Tvind.

Uffe Rostrup er endvidere bekymret for, at friskoler overtager "forsyningspligten i forhold til skoledriften" i kommunen. Det er ikke friskolers opgave, men det har altid været sådan, at hvis en kreds af mennesker og forældre ønsker at oprette en friskole, fordi alternativet ikke vurderes godt nok, så har de muligheden for det. Den frihed er uerstattelig, og giver netop borgere med engagement, virkelyst og ideer mulighed for at være ildsjæle og på eget initiativ oprette og drive en friskole. Også lige over for den lokale folkeskole.

Det er helt afgørende vigtigt, at den frihed er intakt. Hver gang der oprettes en friskole - enten i protest mod nedlæggelse af en folkeskole, eller fordi der er særlige værdier af pædagogisk, politisk, religiøs eller anden art på spil - så lever demokratiet, og vi borgere sender et signal til politikerne om, at de træffer de forkerte beslutninger på vegne af borgerne.

Det engagement, som oprettelsen af nye friskoler er, kan ikke understøttes og motiveres nok, og det vil klæde Uffe Rostrup at kæmpe den sag frem for at pege fingre ad kommunernes beslutninger om driften af folkeskolen.

For hvad er egentlig vigtigst? At overlade skoledriften alene til staten og kommunerne? - eller sikre forældrenes frie valg og indflydelse på deres børns skolegang? Jeg er ikke i tvivl! Friskolerne er en af forældrenes demokratiske muligheder for at holde politikerne ansvarlige for deres beslutninger. Friskolerne er demokratiets åndedræt, fordi frihedsbestemmelserne og civilsamfundets engagement er en god indikator på demokratiets tilstand.

Uffe Rostrup efterlyser retorisk en debat om, hvad de frie skoler skal i fremtidens danske uddannelsesbillede. Historisk hviler friskolernes berettigelse på forældrenes ansvar og forpligtigelse for deres børns undervisning, som det fremgår af Grundlovens §76, og som det er udfoldet i friskoleloven. Den frihed er afgørende vigtig for et demokratisk samfund, der tør give forældrene ansvaret og har tillid til forældrenes dømmekraft. Borgere stemmer med fødderne, og har de ikke mulighed for det, så bestemme staten og kommunen det hele.

Derfor skal friskoler og privatskoler ligesom folkeskolen have muligheder for at etablere afdelinger. Kun ved at udvide borgernes muligheder, kan vi sikre, at samfundet ikke indrettes alene på, hvad staten og kommunerne finder bedst i deres styring af skolen. Derfor ønsker Friskolerne, at politikerne vil prioritere frihed og ressourcer til både folkeskoler, friskoler og privatskoler. Det fortjener grundskolen.