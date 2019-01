Grund til glæde over Mansours udvisning

Jan Møller Damsø (JMD) kalder i et debatindlæg 14. januar DF's annonce, hvor vi glædede os over udvisningen af den terrordømte Said Mansour til Marokko, for malplaceret. Det er jeg selvfølgelig ikke enig med ham i. Jeg synes i allerhøjeste grad, at der er grund til at fejre, at vi langt om længe er sluppet af med Mansour.

Jeg kan selvfølgelig godt forstå JMD's undren over, at det skulle tage så mange år. Ja, den deler jeg faktisk til fulde.

Er Mansour så den eneste kriminelle udlænding, der er blevet udvist, spørger JMD. Nej, det er han selvfølgelig ikke. Hvert år udvises tusindvis af udlændinge.

Eksempelvis blev der i 2016 - som er det senest opgjorte tal, jeg kunne finde - udvist 1912 personer ved dom. Og det er vel dem, man kan kalde "hardcore kriminelle", som er det udtryk, JMD bruger. Derudover var der 1990 administrative udvisninger.