Grønneste kommune?. Gode P-udsigter i Odense

Læserbrev: Odense har efterslæb på vedligehold af byens infrastruktur - især på fortove og pladser (FS, den 20.7.19). Derimod investerer byen hundredevis af millioner på P-pladser bl.a. under TBT.

Også neden for Klosterbakken har kommunen accepteret anlæg af fine p-pladser blot få meter fra Odense Å. Kommunen, der gerne vil være Danmarks grønneste, accepterer således igen igen, at der hældes asfalt tæt på åen, i stedet for at skabe et nyt lille grønt frirum, der ville kunne aflaste Eventyrhaven.

Seneste eksempel på, at kommunen prioriterer p-pladser, er set i Hans Tausens Gade. Her har man lige indskrænket fortovsarealet for at skabe plads til lastbiler med varer til Hotel Ansgar. Det havde været nemmere og billigere at sløjfe fire p-pladser på den modsatte side af vejen, og der er masser af p-pladser fx. på VIVE-grunden 67 m væk.

Kommunen kan finde plads til p-pladser (og løbehjul), men ikke til grønne træer i byen. Der er et massivt efterslæb på vejtræer, og der er endnu længere udsigt til, at kommunen bliver den grønne storby.