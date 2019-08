Grimme trofæer

Læserbrev: Jeg har lige nydt tennis og Formel1 i tv. Til slut når vi frem til pokaluddeling. Hold da op, hvor de stakkels vindere skal lide. De får en samling af verdens grimmeste trofæer udleveret. Det kunne måske være en rigtig god ide at støtte kunsten i stedet. Tænk at vinde et unikt kunstværk, i stedet for en grim, ubrugelig og intetsigende pokal.

Kunstværkerne kan selvfølgelig udstyres med oplysninger, som beretter om, hvordan og hvornår disse trofæer blev vundet. Jeg kan ikke komme i tanke om en bedre måde at støtte kunsten på, og samtidig give sportsudøverne mere anvendelige og værdifulde præmier.