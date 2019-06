Grænsekontrol med forbehold

Nej, Morten Østergaard og Morten Petersen EU-forbeholdene skal ikke afskaffes.

I sidste måned kunne man læse, at Det Radikale Venstre stillede et ultimativt krav til en kommende regering, nemlig at de kun vil støtte en regering, som vil afskaffe EU-forbeholdene. Dette må dog tage prisen for et af de største selvmål i nyere tid. EU-forbeholdene må ikke afskaffes, ellers vil Danmark for alvor få problemer.

Som det er i dag har Danmark fire EU-forbehold; forsvarsforbeholdet, forbeholdet om unionsborgerskabet, euroforbeholdet og retsforbeholdet. Navnlig de sidste to har haft fundamental stor betydning, da disse har reddet Danmark flere gange.

Ser vi først på euroforbeholdet, så har denne reddet det danske velfærdssamfund. Mange husker måske, hvordan især Grækenland, Italien og Spaniens fejlslåede finanspolitik resulterede i stort statsunderskud i deres respektive land. Et underskud, som de andre landes statsborgere skulle betale. Helt konkret betød dette at tyskerne, franskmændene m.m. skulle betale for politikernes mislykkede politik. Politikere, som disse statsborgere aldrig har stemt på. I Danmark antages det, at vi i de første 12 år, altså tilbage i 2012, har sparet 338 milliarder kroner, da danskerne sagde nej til euroen. Det svarer til, at Danmark på de første 12 år har sparet, hvad der svarer til 48,2 procent af finansloven for et kalenderår. Tænk, hvad beløbet vil rende op i i dag.

Kigger vi derefter på retsforbeholdet, så har denne for alvor sikret et tryggere Danmark. Retsforbeholdet har den betydning, at EU ikke kan trække Danmark i EU-domstolen for at tvinge os til at afstå grænsekontrollen. På de første tre år har grænsekontrollen stoppet over 800 våben, 6.144 personer blev afvist og næsten 5.500 personer er blev sigtet for overtrædelsen af bl.a. straffeloven. Hvis disse tal ikke taler for sig selv for at bevare grænsekontrollen, så må den 19. november 2016 bevise dens værd, for på denne dag stoppede grænsekontrollen i Rødby nemlig en 31-årig syrisk mand, som efterfølgende er blevet dømt for forsøg på terror i København.

Så lad mig understrege det klart. Danmark skal aldrig opgive sine forbehold, da dette ellers vil øge indsmuglingen af våben, koste Danmark milliarder af kroner og i værste tilfælde udsætte os for terrorangreb.