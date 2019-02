Gør janteloven til en myte

Succes: Jeg glæder mig kun for alvor, når andre også har det godt. Og sådan tror jeg, de fleste føler. Vi er netop ikke jantelovs-mennesker i Danmark.

Jeg glæder mig over, at Tour de France lægger tre etaper i Danmark - også selvom supercyklisterne ikke lige kommer forbi Herning. Jeg er sikker på, at andre også glædede sig over, at håndbold VM fandt sted i Danmark, selvom det "kun" blev huset i Herning og i København.

Men de allerbedste glæder er naturligvis, når vi alle opnår noget samtidig. Sådan er det lige nu. Siden sommeren 2015 er der skabt over 160.000 job i den private sektor. Og jobmulighederne er forbedret i 98 ud af 98 kommuner siden midten af 2015. Beskæftigelsesfremgangen er bredt funderet på tværs af hele landet.

Hele Danmark skal blomstre, derfor skal hele Danmark have mulighed for at udvikle sig i balance. Sådan er tanken bag regeringens mange initiativer, som konsekvent har understøttet opsvinget.

Lavere afgifter på biler har gjort det lettere at bevæge sig rundt. Liberaliseringen af planloven har gjort det lettere at sætte aktiviteter i gang i hele landet - selvfølgelig med respekt for naturen. Oprettelse af uddannelsespladser uden for de største byer har hjulpet med til, at unge kan vinde fodfæste i tilværelsen i nærheden af deres hjem. Og 1. januar 2018 nedsatte vi taksten for kørsel på Storebælt med 15 procent, en klækkelig besparelse. Sådan binder vi landet bedre sammen, så alle får det bedre.

Men nogle gange ryger vi alligevel ind i en fordelingskamp. Nogle gange hører jeg kritik af tanken om at udflytte statslige job fra københavnsområdet til resten af landet. Og jeg undrer mig. Danmark er ét land - oven i købet et lille land - hvorfor skulle det så ikke være muligt at sprede nogle af de statslige aktiviteter, som vi alle betaler til? Det har regeringen valgt at gøre, helt konsekvent. Vi ønsker et Danmark uden store forskelle. Det gælder både geografisk og økonomisk. De handler ikke om jantelov, om at nogen skal ned med nakken. Det handler tværtimod om, at alle skal med - og at alle skal have en andel af velstanden og alle skal have en andel af magten.

Jeg hører af og til, at janteloven er noget meget dansk. Det tror jeg simpelthen ikke på. Som sagt: Vi danskere glæder os kun for alvor, når andre også har det godt. Derfor skal vi gøre op med myten om janteloven. Vi skal unde andre det godt. For vi skal nok også selv opnå fremgang.

Da regeringen trådte til, besluttede vi at gennemføre målrettede lettelser af skatten for de laveste arbejdsindkomster og sikre større fradrag for pensionsindbetalinger. Virkningen af disse lettelser svarer til 7.000 kr. i gevinst for en enlig LO-arbejder i lejebolig i 2025.

Bare rolig. Nu har danskere udenfor arbejdsmarkedet også fået en klækkelig gevinst. Senest har vi aftalt med Dansk Folkeparti, at folkepensionen fremover skal reguleres op fuldstændig i takt med lønudviklingen på arbejdsmarkedet, det vil sige uden at trække penge fra til andre offentlige formål. Og mennesker på kontanthjælp m.m. vil fremover få oprettet en individuel pensionsopsparing, hvor de vil få indbetalt en lidt større del af velstandsstigningen i Danmark.

Alle skal med, fordi vi ønsker hinanden fremgang. Uanset hvor vi bor. Uanset hvad vores baggrund er.