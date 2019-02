Pension: Med det senest fremsatte forslag til 'regelsæt' for, hvornår en lønmodtager (måske også selvstændig) kan trække sig tilbage og hæve en offentlig pension, er der gået 'overbud' og 'valgflæsk', som så mange gange før op til et snarligt folketingsvalg.

Egentlig kunne man ønske sig forslag til 'afvikling' af eksisterende love, så kompleksiteten blev elimineret. Gennemskuelighed i enhver sag og lovgivning burde være en befolkningsret.

Om det er skat eller pension, så burde det være langt enklere og gennemskueligt for et flertal af befolkningen, hvilket ikke er tilfældet. Alle er 'overgivet' sit cpr.nummer og afhængig af lovgivningen. Specielt pensionister, der ikke har overskud til 'det fornødne' - må ty til tilskud fra den fælles kasse. Ældrecheck, huslejetilskud, varmehjælp, medicintilskud og sikkert langt mere. Den offentlige forvaltning bruger mange ressourcer til at udrede disse tilskud. Efter min mening alt for komplekst og dyrt.

Når man i de nuværende forslag kommer med det argument, at det er inden for bestemte faggrupper, nedslidningen er mest fremtrædende, så gør man det total komplekst at udrede, hvem der må få pension i 'utide'. I alle fag findes der 'nedslidning'. Om det er stillesiddende bag et skrivebord eller skærm, så er der 'nedslidte' der. Den mentale 'nedslidning' er måske langt den værste, vi kender. At have ondt i arbejdslivet, at gå ned med stress er vel det, vi som samfund burde få sat skik på?

"I hate mondays" og "Endelig fredag" som en slags flugt fra arbejdslivet burde mentalt afmonteres. Og igen, talen om fysisk nedslidning burde være en overdrivelse. Aldrig har man haft så mange maskiner og hjælpeværktøjer til at aflaste 'tunge løft'. I fitnesscentre er man i stand til at løfte 'jern' - endda for egenbetaling. Hvorfor ikke bruge den indstilling, uden beklagelse, når det var ude i 'det virkelige' liv? Gøre det til en sport at gå på arbejde og gøre det en daglig glæde at kunne og evne det. God arbejdslyst og pensionsalder, når du selv synes, det er tid - og hvis ikke du har råd, så med en slags deltidsjob - hvor også sorte penge havde en reel plads. Det kunne lade sig gøre, hvis vi alle betalte 'medlemsskat' på baggrund af en fast besluttet ydelse - uanset indtægtstørrelse.

Den tabte skatteinddrivning kunne kompenseres ved en differentieret moms - lav på nødvendige forbrugsvarer og høj på luksusvarer. Andre afgifter på ikke-'nødvendige' luksusvarer ville også indirekte hjælpe til, at 'de bredeste skuldre' bar de tungeste læs. De fleste arbejder jo per definition mest for 'sig selv' for at for udbytte efter egen indsats. Denne drivkraft skal man ikke underkende.