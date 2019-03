Gør Danmark en tjeneste: Rejs!

Rejs: Sådan lød vort mantra, da jeg som yngre i det meste af 20 år arbejdede intenst med ungdomsudveksling i YFU/Youth For Understanding. Sammen med en gruppe returnees som vi hed, fordi vi var rejst ud og kommet hjem igen, brugte jeg det meste af min fritid, inklusive weekender, på at få andre unge afsted på udveksling. I dag ville et slogan som det hurtigt blive slået i hartkorn med indvandrings- og flygtningedebatten, og det har intet med den at gøre, skulle jeg hilse at sige.

Siden jeg var 15 år, har jeg rejst en del. Det startede med et års udvekslingsophold i USA og jeg tror ikke, at jeg overdriver, hvis jeg anslår, at jeg sammenlagt har været kloden rundt ti gange eller mere.

Jeg har rejst alene, med familien og med venner, ja, med rygsæk, på charterferier - og såmænd på både business og 1. klasse. Mine unger har været med, fra de lå i vuggen og kunne "hænge" på en flyvæg og sove det meste af vejen. For mine børns og fremtidens skyld klimakompenserer jeg for mine flyvninger.

Fælles for hver eneste rejse er, at jeg føler mig som et rigere menneske hver eneste gang. Uden undtagelse har jeg på hver eneste tur mødt venlige, spændende mennesker. Nogle gange i lande og kulturer, der ligger endog meget langt fra den danske. Og hver eneste gang har jeg oplevet facetter af verden og livet, som har glædet mig og givet brændstof til den videre færd. Nye steder, dufte og smage, nye mennesker, bekendte og venner er kommet til. Og sørme, om ikke jeg undervejs har lært en masse om min selv og vores vidunderlige lille smørhul af et land.

Forstå mig nu ret: Jeg elsker Danmark, og jeg elsker at rejse i vores land, både på ferie og på arbejde. Jeg har rejst i Danmark i 30 år, blandt andet for vores turist-gæsters skyld. Måske er det netop det, rejseriet har givet mig allermest, nemlig en glæde ved vores land, vores mangfoldige kultur og vores natur. Og en særlig glæde ved at opdage hvor rigt et land, vi har, og hvor godt vi er stillet, sammenholdt med opdagelsen af, hvor beriget vi er blevet undervejs i historien af folk, der er kommet udefra og er blevet end del af os.

Det er næsten som med astronauterne, da de så Jorden udefra første gang. De mente, at alle mennesker skulle have oplevelsen af at se planeten fra det ydre rum, så vi kunne forstå hvor lille og skrøbelig vores klode er. Sådan er det også med den oplevelse, man får af Danmark, når man ser landet udefra. For det er, når vi rejser ud, at vi for alvor ser vores eget land og de muligheder og glæder, vi har i det daglige.

Så gør Danmark en tjeneste: rejs!