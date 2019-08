Læserbrev: Det var en rapport fra Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg i 2010, der for alvor afslørede forholdene på en række børnehjem i perioden fra 1945 frem til 1976.

Det gjorde ondt på rigtig mange og i særdeleshed dem, det hele handlede om.

Efterfølgende blev der lavet en film - "Der kommer en dag". Filmen blev vist på TV 2 søndag aften. Filmen viste de hjerteskærende og ondskabsfulde forhold på børnehjemmet Godhavn.

For få dage siden gav statsminister Mette Frederiksen godhavnsdrengene og andre børnehjemsbørn fra efterkrigstiden en officiel undskyldning fra Staten.

Det var på sin plads, og det var stærkt af statsministeren. Det giver ikke en barndom tilbage. Men det giver håb. Det handlede ikke om forældres manglende kærlighed til deres børn, men om systemets manglende indsigt og kompetencer ved en syg kultur til at kunne - og ville - reagere ved svigt. Historien kan vi også den dag i dag lære af.

Med undskyldningen anerkender statsministeren, at det var Statens ansvar. Rapporten beskrev, hvad der gik galt, og har man set filmen, er man ikke i tvivl om den ondskabsfuldhed, som fandt sted. Det er aldrig for sent at gøre det rigtige.

Undskyldningen fra en empatisk statsminister er med til at genopbygge en tillid og tro for alle fremad - oven på den knuste tillid de børn og de familier i efterkrigstiden, som kæmpede mod systemet, oplevede.