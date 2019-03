Uværdig. Skattesvindler. Bedrageridømt. Glem ham - han er så inderlig uinteressant.

Jeg er klar over at jeg selv forbryder mig mod mit egentlige budskab ved at skrive dette indlæg. Hvorfor skal han have opmærksomhed? Hvorfor skal han tales op? Nyhedsmedier, journalister og alle os andre burde kun give opmærksomhed til dem, der også vil tage et ansvar - og ikke bare hyle op.

Det kan godt være, at Klaus Riskær, Enhedslisten, Alternativet mf. giver kant til en historie - men de tager ikke ansvar for helheden, når regningen for alle deres tåbeligheder skal betales. Og nej, Klaus Riskær burde slet ikke kunne stille op - ville aldrig støtte ham eller tilsvarende.