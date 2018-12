Glæden ved at give og modtage er ikke mere den samme

Julen nærmer sig, og alt ser ud til, at julesalget igen i år sætter rekord.

Hvordan sparer du op for at få råd til at fejre jul?

Baglandet svarer.

Hans J. Holmberg, Lupinvej 1, Aarup

Vi har en aftale i familien om, at det er børnene, der får gaver juleaften. Kærester og ægtefæller giver hinanden gaver. Hermed stopper gaveræset racet hos os. Vi spiller pakkeleg, med et værdi niveau på 50 kroner pr. pakke, hvor alle kan vinde noget.

Johannes Simonsen, Høgevænget 22, Odense NV

Vi regner stort set med at bruge de samme beløb i år som sidste år, og det er der sparet op til igennem hele året!

Ulla Aarup, Carl Blochs Vej 1, Odense M

Efter sommerferien lægger jeg lidt til min opsparingskonto. Det er man nødt til med folkepension og mange børn og børnebørn. Jeg holder så vidt muligt på samme beløb til hver. De ældste (studerende) børnebørn "stiger lidt".

Jesper Møller, Søllen 4, Ringe

Alle de år, jeg kan huske tilbage, har det været jul i december - ofte er selve juleaften også faldet d.24.... Jeg undres derfor over, at det tilsyneladende kommer som en kæmpe overraskelse for mange, at det allerede sker nu igen!!! HVIS man vælger at starte bare en lille opsparing, når julen er slut, så er der faktisk næsten et år til fænomenet indfinder sig igen - og ellers er der jo også den mulighed at skrive det ind i kalenderen, eller evt. sætte en alarm på sin telefon så man ikke risikerer at glemme julen næste år. Det jeg mener er bare: Prioriter de penge i har, og lad være med at gøre julen til en forbrugs fest - penge skaber IKKE hygge, det gør de mennesker vi holder af...

Torben Eriksen Vinkelvej 12 Glamsbjerg

Jeg forsøger at holde gaveindkøb på et realistisk niveau, og tilpasser derfor gavernes størrelse/værdi i forhold til min økonomi. Det drejer sig om at sætte forventningerne realistisk, og selvfølgelig også tænke tilbud i god tid inden jul ind i planlægning af juleindkøbene.

Bent Ib Øllegaard Olsen Sømarksvej 142 Søndersø

Når man er blevet folkepensionist efter et langt liv og sparet op på privat- og firmaordning er opgaven at vælge, hvor mange der skal have julegaver. Vores valg er, at vi stopper med gaver til børn, når de selv har fået børn. Børnebørn får så julegaver, til de bliver 18 år. Når vi har 4 børn med partner og 9 børnebørn, så er det vel o.k., at mængden stopper på et tidspunkt. Det vil så sige, at forbruget nogenlunde er stagnerende. Beløbet har de senere år været uændret, og det vil vi heller ikke ændre væsentligt på. Så hvis vi ser på, at antal af børn/partnere og børnebørn er nået 17, og der også skal leveres et større antal fødselsdagsgaver, så er der vel en vis rimelighed af mængden af julegaver. Når vi er til jul ved den ene eller anden, ser det ikke ud til, at der er nogen, der mangler noget. Ja og julen er vel også familiens tid uafhængigt af mængden af julegaver.

Bent Nielsen Koldinghave 8 5591 Gelsted

Jeg kan desværre ikke spare op for at fejre jul, men i de foregående ca. 50 år brugt mindre end det, jeg fik i løn, og sparet lidt op + banklån, og mener så at kunne klare julegaverne igen i år. Glæden ved at give og modtage gaver er nu ikke som før hen. Nu bliver gavepapiret flået af og lagt til side, så der igen kan blive tid til at koncentrere sig om deres app'er og mobil spil. Jeg kan kun sms'e. Synd for butikker som viser varerne, og kunder går hjem og køber samme varer på nettet.

Ingrid Rittmann, Krabbegårdsvej 35, Munkebo

For mig er det ikke det store problem med at holde jul. Da jeg blev alene for godt et år siden, holder jeg ikke jul hjemme, men hos mine døtre på skift. Og gaveræset deltager vi ikke i. Det er kun børnene, der får gaver. Og det er kun dem under 18 år. Jeg synes, det er halt vanvittig med det gaveræs.

Henning Thorup Vestergade 37 Aarup

Vi forsøger at købe gaverne tidligt, inden de bliver for dyre, og så er det jo børnebørnene, der får de fleste gaver. Vi gamle får ikke noget særligt. Men som pensionist er svært at købe store dyre gaver. Så jeg plejer at sige, at det er tanken, det tæller.

Jens Borresen Lille Eng 1 G Svendborg

1) sparer ikke op til julen, da jeg prøver at holde et normalt lavt budget 2) forbruget til jul er konstant fra år til år. Prøver at holde det lavt, er ikke med på juleræset. 3) håber at kunne bruge færre penge til jul de kommende år.

Frants Hoé, Lyøvænget 50, Middelfart

Jeg har på min budgetkonto en post i november på 4000 kroner, der hedder julegaver - og så er der ikke noget, der hedder "låne" af det i løbet af året!! Det betyder, at der aldrig er problemer med likviditeten i julemåneden. :-)

Henning Borgersen, Præstegyden 7, Ørsted, Glamsbjerg

En god jul er en jul, hvor familien samles og ikke om gavernes størrelse. Man kan lægge lidt til side hver måned, så kommer den ikke som et chok, men en god jul.

Kent Madsen, Carlsen-skiødts Vej, Odense

Sparer som sådan ikke op, kan ikke nå og bruge dem jeg tjener, så har nok at tage af.