Glædelig voksenjul

Julen er en kompliceret årstid, hvor mange har nogle traditioner, vi synes skal overholdes, hvis julen skal være rigtig for os. Og ikke bare overholdes af os selv, for det er jo simpelt nok: De skal helst også overholdes af resten af lokalsamfundet, hvilket umiddelbart virker som en sikker genvej til at overkomplicere sit liv.

Men hvert år breder der sig gråd og tænders gnidsel over en eller anden boligforening, der dropper juletræstændingen, eller en handelstandsforening, der ikke pynter op med gran og plastichjerter, fordi et flertal af medlemmerne ikke lige føler for det.

Jeg vil nødig bagatellisere ting, andre menneskers juleønsker, så jeg siger bare, det helt objektivt er lettere selv at gøre de ting, der gør en glad, end at tvinge andre til at foretage sig noget, de ikke rigtig gider.

Og det gælder også på det personlige plan: Hvis du ikke kan holde jul uden et pyntet juletræ, så køb et træ og noget pynt.

Er det ikke rigtig juleaften, hvis du ikke får flæskesteg, så steg lidt flæsk til dig selv om formiddagen.

Og hvis din juleglæde kræver, der bliver sunget "Søren Banjomus", så gjald den ud, så gardinerne blafrer og dine musiklærer vender sig i graven. Lad bare være med at forlange af andre, de synger med.

Du må have alle de traditioner, du vil. Men husk at de er dine.

Og se det for guds eller julemandens skyld som en gigantisk mulighed for at sammensætte det sæt juletraditioner, du inderst inde brænder for.

Vil du i kirke, og synge med på samtlige salmer, så kom af sted.

Vil du spise tunmousse, mens du ser Monty Python på gamle VHS-bånd, jamen så nyd det.

De allerfleste fejrer sikkert en god og rolig familiejul uden andre konflikter end kampen om den sidste sprøde svær, men man kan sagtens have et sødt barndomsminde siddende på tværs i sin medgørlighed, og det må man også gerne. Jeg opfordrer bare til, at man tager magten over det minde i stedet for at sidde og vente på, at andre opfylder ens mere eller mindre bizarre juleaftensønsker.

Spørg dig selv, hvorfor det er vigtigt for dig at tvinge alle til at spille "mus" efter maden, eller hvad du nu vil udsætte selskabet for.

Opsøg julens ånd, med andre ord, og spørg den, hvad der egentlig er vigtigt for dig, og hvad der bare er vaner?

Din barndoms jul kommer aldrig tilbage, og det er jeg ked af, men børns jul bliver grundlagt nu, så lad os lære dem, det vigtigste er en aften med kærlighed til vores nærmeste og vores næster.

Og hvis du ikke føler dig truffet af det her, så holder du allerede voksenjul.

Tillykke.