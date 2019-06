Glæde. Mit kæreste eje - min cykel

Læserbrev: Dette er en reklame for en gratis glæde, nemlig det at cykle.

Som folkeskolelærer har jeg gennem årtier indoktrineret mine elever, at de skulle cykle. Det kunne jeg kun med troværdigheden i behold, hvis jeg selv gjorde det. Så hvad enten det var de korte ture til og fra Læssøegade og Rosengårdskolen, eller med klassen til en naturlejrplads på Sydfyn, var det op på cyklen. Eleverne havde affundet sig med det, og det samme havde deres forældre, men da fik vi nye elever i de store klasser, skulle de lige lære, at alle cyklede i vores klasse. Vi var meget mobile, og det gav os mange gode oplevelser.

Nu er jeg så blevet gammel, men cykler stadig dagligt. Korte indkøbsture, men også de lange ud at nyde naturen. Jeg er storforbruger af alle de gode cykelstier og cykelruter på Fyn. At mit helbred og økonomi også har gavn af cykelturene, gør det jo ikke ringere. Bilen kan også undværes, så jeg giver plads til andres biler i centrum, hvor parkering bliver et større og større problem.

Hvorfor fortæller jeg nu det? Jo, fordi nu har jeg i årevis forsøgt at få Odense Kommune til at lave en kampagne rettet mod de ældre cyklister, og nu ser det ud til at være lykkedes.

For da jeg slog op i bladet "En venlig hilsen" juni 2019, der udgives af Ældre- og Handicapforvaltningen, kan jeg læse om en cykelkampagne for seniorer, der sættes i gang i august måned.