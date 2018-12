Efter i tv at have hørt de to danske frømænds indsats i de underjordiske huler i Thailand for nogle måneder siden, så håber jeg, at de ikke bare var kaldt hjem til tv-præsentation men også til overrækkelse af Medaljen for ædel Daad, som hører under Justitsministeriet.

Jeg ved, at medaljen sjældent overrækkes, men nu må justitsministeren i gang, selv om der er meget, der presser på. Det fortjener de to frømænd.