Giv de velintegrerede valget mellem at blive eller rejse

Paradigmeskift: Martin Henriksen udtaler sig hånligt om de arbejdskraftproblemer, der vil opstå i kølvandet på det såkaldte paradigmeskifte for flygtningeområdet, som indebærer at alle i en flygtningegruppe, også dem i job, skal sendes hjem, når der igen er fredelige tilstande i hjemlandet. Han udtaler: "Det kan da godt være, at det skaber lidt bøvl i en virksomhed eller to"; og han slutter af med at sige: "Lad os nu droppe fup for fakta" (23.02.19).

Det sidste kan jeg være helt enig i, så her kommer nogle fakta.

Ugebrevet Mandag Morgen offentliggjorde 18. februar en grundig analyse af arbejdskraftproblematikken. Baseret på tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet nåede de frem til, at der er 8.700 job i spil i første omgang. Det drejer sig om voksne flygtninge, der er kommet til Danmark i løbet af de sidste 5 år. Disse flygtninge har i stort tal fundet job i lavtlønsbrancher som hotel- og restaurationsbranchen, rengøringsbranchen og fødevaresektoren. Her kan virksomhederne ikke skaffe tilstrækkeligt med dansk arbejdskraft.

Direktøren for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, Katia Østergaard, udtrykker det på følgende måde i Mandag Morgen: "Hvorfor i alverden skulle vi bruge tid, kræfter og penge på at hente medarbejdere fra udlandet, få vedkommende integreret, lave sprogundervisning og sætte dem ind i kulturen, hvis der boede en ledig medarbejder lige henne om hjørnet" . Udover flygtningene i de private brancher er mange nyere flygtninge blevet ansat i det offentlige, specielt i social- og sundhedssektoren. Ministeriet anslår, at der er 1.100 nyere flygtninge i job i ældrecentre og lignende.

Fakta er derfor, at hundredevis af private virksomheder og offentlige institutioner vil blive påvirket negativt af paradigmeskiftet. At Martin Henriksen kan omtale dette som "en eller to virksomheder" bekræfter indtrykket af, at paradigmeskiftets fædre og mødre ignorerede de økonomiske konsekvenser, da loven blev hastet igennem Folketinget, trods mange advarsler i høringssvarene fra arbejdsgivere og organisationer.

Hvis man vil undgå de negative konsekvenser ligger løsningen lige for: Lad paradigmeskiftet gælde for flertallet af flygtningene, men giv de velintegrerede i job et valg mellem at blive i Danmark eller rejse hjem. Det vil økonomisk set være en rationel løsning, og det kan vel også sige at være fair over for flygtninge, der ved ankomsten fik stillet i udsigt, at de kunne forvente at blive i Danmark, hvis de lærte sig dansk, tilegnede sig dansk kultur og blev i stand til at forsørge sig selv.