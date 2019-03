Giv børnefodbolden tilbage til børnene

Fodbold: Jeg er meget optaget af, at vi som voksne skal gøre vores ypperste for at fastholde og stimulere børns umiddelbare begejstring i børnefodbolden. For spillet, legen, relationerne, sammenholdet og fællesskabet giver så meget til børnene uanset om det er piger eller drenge. Til gengæld kan børnefodbold i de forkerte rammer desværre hurtigt blive det modsatte: Alvorlig, resultatfikseret og ekskluderende. Og det er ikke en vej, som jeg ønsker for dansk fodbold.

Børnefodbold har ændret sig meget, siden jeg selv var barn. Dengang spillede vi på alt for store baner med alt for store mål, 11 spillere på hvert hold uanset alder (hvilket betød, at nogen reelt aldrig rørte bolden - ikke mærkeligt at de ofte stoppede!), mesterskabsturneringer for de alleryngste og trænere, der udelukkende havde fokus på at vinde.

I dag er mange af disse forhold heldigvis anderledes. Børnefodbolden er blevet tilpasset børnenes fysik og udvikling med mindre baner, nye spilleformer, der sikrer boldberøringer til alle, tilpassede boldstørrelser, fokus på udvikling frem for resultater, afskaffelse af resultatformidling til og med U12 og mange andre gode tiltag. De overordnede rammer for alle disse tanker samlede DBU i "Holdninger & Handlinger", som blev introduceret tilbage i 2006. Et koncept der efterfølgende er indarbejdet i dagligdagen i langt de fleste klubber.

Desværre synes jeg, at vi lige nu oplever nogle bekymrende tendenser i børnefodbolden. Midt i de mange gode intentioner blevet en tendens til, at der i en meget tidlig alder introduceres et elitært mindset i børnefodbolden, hvor det handler om sammensætning af førstehold - og dermed meget tidlig fravælgelse af en stor gruppe spillere og ensidig fokus på sejre. Jeg tror, at der er rigtig mange grunde til, at vi oplever disse tendenser. Presset kommer fra ambitiøse forældre. Det kommer også fra licensklubberne, der har stor fokus på at bringe dansk talentudvikling op på det næste niveau. Så er der hele samfundsudviklingen. Og jeg tror desværre også, at vi i DBU på forskellig vis er med til at skubbe på udviklingen.

Jeg er helt med på, at unge spillere på et tidspunkt skal sluses ind i licensklubbernes talentprogrammer. Men i vores iver for at ville udvikle dansk fodbold må vi bare ikke forfalde til at tro, at jo tidligere man overfører en elitær tankegang til børnefodbolden, jo bedre bliver spillerne på den lange bane.

Som fodboldmand ønsker jeg, at børn skal gå til fodbold. Men en alt for voldsom dosering af træning og kampe i en meget tidlig alder indebærer i min optik en risiko for, at børn mister lysten til fodbold, fordi de får for meget af det samme og samtidig oplever at gå glip af alt det andet, som de også er nysgerrige på.

Desværre kan det være særdeles svært at overbevise meget ambitiøse forældre om, at alsidighed, fokus på motorisk udvikling og en legende tilgang til børnefodbold giver de bedste spillere på den lange bane. Derfor er der stort behov for, at vi i endnu højere grad end i dag bliver i stand til at formidle viden og holdninger til de mange tusinde frivillige i fodboldklubberne.

Det er essensen i den omfattende satsning, der netop nu rulles ud i fodboldklubberne. Faktisk investerer vi over de kommende ti år 45 millioner i tiltaget "Træneren er nøglen", som er et bærende element i DBU's vision for dansk fodbold. Initiativet skal være med til at sikre, at endnu flere trænere end i dag gennemgår en uddannelse. Ja, faktisk er det vores håb, at den kan bidrage til en kulturændring, hvor uddannelse af børne- og ungdomstrænere bliver en selvfølgelighed. Det er i hvert fald min ambition, at vi skal drive og udvikle fremtidens børnefodbold på børnenes præmisser.