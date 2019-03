Giv Als-Fynbroen støtte på lige fod med Femern

En bro imellem Als og Fyn vil fremme dansk handel med Tyskland og åbne Danmark endnu mere til det indre marked. Derfor fortjener forbindelsen af få støtte fra EU ligesom Femernforbindelsen.

Danmark er et lille land. Vi lever af at sælge varer til omverdenen, og den største køber af vores varer er Tyskland, hvor en by som Hamborg med cirka 1,8 millioner indbyggere ligger cirka to timers kørsel fra grænsen. Vores velstand afhænger af, at vi er velforbundne med omverdenen.

Als-Fynbroen er et godt eksempel på et projekt, som vil gøre os alle sammen rigere ved at forbinde Danmark tættere med resten af Europa. Broen vil gøre en køretur fra København til Sønderborg 50 minutter kortere og forkorte turen mellem Faaborg og Sønderborg med mere end en time. Beregninger viser, at den samlede gevinst ved projektet over 50 år er på mere end fem milliarder kroner.

En af de virksomheder, som længe har efterlyst en fast forbindelse imellem Als og Fyn er Danfoss, der har hovedkvarter i Sønderborg. Broen vil gøre det lettere for Danfoss at rekruttere for eksempel ingeniører fra Fyn, fordi den daglige rejsetid bliver væsentligt kortere. Derfor kom bestyrelsesformanden i Danfoss, Jørgen Mads Clausen, også for nylig med en kraftig opfordring til især Odense Kommune om at lægge sig i selen for at få projektet sat i gang.

Jeg er helt enig med Jørgen Mads Clausen. Gevinsterne ved Als-Fynbroen er store, projektet vil gøre os alle sammen rigere, og derfor handler bare om at komme i gang.

EU's infrastrukturfond støtter projekter, som binder EU's medlemsstater tættere sammen. Et eksempel på et infrastrukturprojekt, der har fået støtte fra fonden, er Femernforbindelsen, som ifølge Transportministeriet i alt har fået omkring syv milliarder kroner i støtte.

Forbindelsen imellem Als og Fyn er i lige så høj grad med til at binde Danmark tættere sammen med Tyskland, som Femernforbindelsen, fordi den forkorter rejsetiden imellem for eksempel Hamborg og København betragteligt. Derfor mener jeg, at Als-Fynbroen i lige så høj grad fortjener at opnå støtte fra EU's infrastrukturfond, som Femernforbindelsen. Derfor er det vigtigt, at vi danske EU-parlamentarikere arbejder sammen og aktivt for at gøre projektet til virkelighed. Lige som den store kreds af kommuner i det fynske og jyske sammen med landspolitikerne skal finde fælles fodslag, så skal vi MEP'ere også. Uanset partifarve - for det handler om vilkår for dansk erhvervsliv og danske eksportindtægter til vækst og velfærd.