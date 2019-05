Ghettopolitik river ned og ekskluderer

Ghetto: Man skulle tro, at parallelsamfund skyldes adfærd eller holdninger, men 'parallelsamfund' udgør politisk otte statistiske samfundskriterier ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet. Etnicitet indgår i kombination med bopæl i alment boligbyggeri. Børn og unge optræder i seks kriterier, og et kriterium omhandler 'langvarig passivitet'. Opfyldelse af to af de otte kriterier er nok til stempel som 'parallelsamfund'.

Politisk frygt for 'parallelsamfund' skyldes 'ghettoer' - ligeledes baseret på statistiske størrelser uden dokumenteret sammenhæng med holdninger eller adfærd. Blandt de fem ghettokriterier genses etnicitet, samt ledighed svarende til langvarig passivitet. Dertil kommer kriminalitet, uddannelse og indkomst.

Større almene boligområder skal ved overskridelse af tre ghettokriteriers statistiske grænseværdier nedrive boliger og vilkårligt tvangsflytte beboere. På trods af historik med anerkendte indsatser relateret til ledighed, kriminalitet, uddannelse, indkomst og etnicitet.

At se ledighed som et 'ghettoproblem', der skaber 'parallelsamfund', skyldes formentligt frygt for en arbejdssky kultur. Men en almen boligafdeling som Bispehaven i Aarhus har i to årtier arbejdet efter boligsociale helhedsplaner mod bl.a. ledighed som livsstil og fast status.

Et resultat heraf er et virksomhedscenter, som i rapport fra Center for Boligsocial Udvikling omtales for gode resultater og beskrives som velfungerende.

Virksomhedscenteret bygger på samarbejde med Jobcenter og Oplysningsforbundet FO om at give udsatte voksne personlige og sociale kompetencer til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Med involvering af frivillige beboere og lokalt driftspersonale som mentorer og praktik ved beskæftigelse i fælleshusets køkken, i genbrugsbutiks cafe og i boligområdets ejendomsservice.

Politiet sætter ind over hærværk, tyverier og ballade forårsaget i 2014 af konkrete personer og en mindre gruppe unge. Men peger samtidigt på værdien af boligsocial indsats sammen med Aarhus Kommune og Østjysk Bolig. Dette samarbejde udvides med Spor 215, som tilbyder hjælp og vejledning til unge. En kommunal evaluering i juli 2016 henviser til, at Spor 215 bidrager til at genskabe ro og orden i boligområdet. Spor 215 har hjulpet en stor del unge mellem 18 og 27 år i uddannelse, arbejde og bolig.

Ghettokriteriet indkomst afspejler ulighed i det danske samfund. Heroverfor bygger et boligområde som Bispehaven fællesskaber med inklusion uanset økonomiske vilkår. Boligsocial indsats bygger op og inkluderer. Ghettopolitik river ned og ekskluderer.