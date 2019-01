Ghettoplanen. Absurd og vanvittig

Lad os antage, at alle husejeres opsparing kollektivt blev benyttet til nedrivning, nybygning og ekspropriering af visse menneskers boliger mod deres vilje, fra almindelige parcelhuse til dyre millionvillaer. Det ville være uhørt! Men det er faktisk det, der sker, bortset fra at vi ikke taler om ejere, men lejere.

Tænk engang en arrogance at mene, at man kan tillade sig at skalte og valte med andre menneskers penge. Jeg tænker selvfølgelig på, at regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF har besluttet at tage flere milliarder fra landsbyggefonden, som er den opsparing, som lejere af almene boliger har betalt via deres husleje til vedligeholdelse m.m.

Og ja, jeg skriver "skalte og valte", for det tyder ikke på, at forligspartierne har gennemtænkt deres forslag, ej heller at det er rigtige mennesker, vi her taler om. Man har en fornemmelse af, at de sidder i deres egen ghetto af politikere, uden at de egentlig ved, hvad der foregår i "den virkelige verden" og uden at lytte til eksperter, som forsker i forskellige emner inden for området. Og Odense Kommune har sågar godkendt det.

Der var engang en reklame, hvor sloganet var "samtale fremmer forståelsen". Kan man forestille sig politikere, der faktisk tager ud og taler med de mennesker, det drejer sig om? (ja, Morten Østergaard, og der blev nærmest gjort nar ad ham for det). Og måske endda lytter til, hvad der sker i de pågældende områder, og ikke mindst hvad der ikke sker.

Måske er problemet ikke så stort, som nogle, bl.a. pressen, vil gøre det til? Jeg har hørt - men har ikke dokumentation for det - at i Vollsmose drejer det sig om ca. 50 mennesker, der volder vanskeligheder. Men i stedet for at gøre noget ved de problemer, som de 50 har/ giver, vil man i stedet skære alle over en kam og ændre livet drastisk for henved 3000 mennesker. Det er absurd.

Korsløkkeparken, som på grund af de nye kriterier for ghettoer er kommet på listen, er lige blevet gennemgribende renoveret, og så er der risiko for, at arbejdet og de mange penge er spildt!

Så kommer tanken om bæredygtighed mig i hu. Ligegyldigt om der er tale om nyistandsatte boliger eller ej, er det jo en vanvittig tanke at rive folks gode og velholdte boliger ned og udover det bruge deres egne - og foreningens - penge til at gøre dem hjemløse. Jeg må indrømme, det går over min forstand. Jeg kunne godt ønske mig en forklaring.