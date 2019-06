Ghettopakke. Åbent brev til S og SF

Synspunkt: Vi er på den anden side af et vigtigt valg i Danmarks nyere historie. Befolkningen har valgt et rødt-lyserødt-grønt flertal til at lede landet. En politisk proces for magtskifte er i disse dage i gang i Danmark. Ud over magtskifte er der også behov for et paradigmeskift i synet på og diskursen om den sociale integration og sammenhængskraft og en ny tilgang til løsning af sociale problemer. En ny tilgang til socialpolitik. Et af de områder, som behøver et nyt syn, er de love og lovændringer, som den såkaldte ghettopakke indeholder. Og det haster.

Ghettopakken er en ret indgribende lovgivning. Den indeholder særlovgivning baseret på forskelsbehandling på baggrund af sociale og etniske kriterier, nedrivning af omfattende almene boligressourcer, tvangsflytning, mulighed for omfattende ekspropriation af almenejet ejendom, tvangsinstitutionalisering, straf osv. Den blev indført på baggrund af en stemning, som den snart tidligere regering var en vigtig medskaber af. En stemning og en fortælling om farlige sorte huller, som skal lukkes og opereres væk.

Ghettopakken er manualen til en operation, som skærer flere tusind hjem væk og tager flere tusind mennesker ud og anbringer dem andre steder, som om de var brikker i et spil. Den skabte fortælling om ghettoer retfærdiggør operationen som værende absolut nødvendig. Situationen dramatiseres ved at fremstille forholdene i bestemte områder som katastrofal, hvor intet har hjulpet og alt er prøvet og mislykket. Der skal derfor gøres noget drastisk. De farlige og sygelige sorte huller er kernen i en genial falsk fortælling, som næres af frygt og skaber frygt, stigmatisering og afsky.

Kære SF og S. Hvorfor dette hastværk? Klap lige hesten! Der er al mulig grund til at tænke sig om. Det er et meget alvorligt overgreb mod flere tusind uskyldige menneskers tilværelse og en massiv ødelæggelse af almene boligressourcer, I er ved at begå. Der er ikke nogen objektive forhold, som retfærdiggør, at der skal gennemføres en så destruktiv lovgivning netop nu. Tværtimod. For selv om der er mange problemer endnu, så går det nemlig godt og fremad på alle integrationsparametre i de områder, som stigmatiseres som ghettoer: uddannelse, arbejde, lovlydighed, tryghed, demokratisk deltagelse osv. Vi risikerer at sætte den gode integration over styr, når vi bruger sådanne voldsomme metoder. Hvorfor ikke fremme den positive udvikling? Hvorfor ikke satse på dialog og samarbejde i stedet for nedrivning og tvang?

Kære venner i S og SF. Suspender udførelsen af ghettopakken! Lad os kigge på problemer og løsninger igen med friske øjne uden frygt og katastrofetænkning. Lyt til jeres venner i EL, R og Alternativet. Lyt til eksperter i sociale forhold og sociale problemer. Lad os undersøge, om der er evidens for, at nedrivning og tvang er den bedste løsning. Overvej de menneskelige omkostninger af operation ghettopakke på ny. Lyt til beboere og gå i dialog for at finde inddragende og konstruktive løsninger. Ghettopakken er en gennemgribende operation uden kirurgisk præcision. Overvej de negative psykosociale konsekvenser, som tvang, undertrykkelse, stigmatisering og umyndiggørelse af mennesker medfører. Den nye regering skal ikke bygges på ruinerne af menneskers hjem. Annuller ghettopakken eller udskyd den i det mindste. Nedsæt en kommission.