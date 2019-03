Ghetto: Boligsociale problemer

Læserbrev: Igen er det os nederst i det sociale hierarki, der skal løse samfundsproblemer. Denne gang er det ghettoplanerne.

En masse beboere, som ikke kan opføre sig ordentligt. Skal flyttes til andre afdelinger, hvor de fortsætter med ikke at opføre sig ordentligt. Jeg er blevet bekendt med, at Odense Kommune og de almennyttige boligforeninger har indgået en aftale, som betyder, at hjemløse får en bolig inden for tre måneder.

Jeg er ikke socialpædagog, så jeg ved ikke, hvordan jeg skal overskue disse problemer. Der er ikke plads på plejecenter. Så jeg må kontakte selvmordslægen Svend Lings.