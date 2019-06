Gerthasminde. Træk i nødbremsen, borgmester

Læserbrev: Kære Borgmester Peter Rahbek!

Så er det på tide, at du trækker i nødbremsen: Falen 20-byggeriet skal stoppes nu, før det er for sent!

Odense på forsiden i landsdækkende medier: Så sent som i mandags stod du i TV2 Nyhederne og fortalte om Odenses prioritering af grønne oaser i byfortætningen. Men hvis du læser Politiken Byrum her få dage senere, så er en lokal byggematador ved at få lov til at bygge en 10 meter høj boligblok på Falen 20, der omkranser byens eneste højt bevaringsværdige kvarter Gerthasminde.

Lokalplanen siger fælles friareal. Et 3-etagers byggeri på Falen 20 er i klar strid med lokalplanen, der ønsker et fælles friareal på grunden - helt i tråd med dine egne grønne visioner for byen. Nu har du mulighed for at bevise, at dine ord om flere grønne oaser i centrum ikke bare er gas.

Gerthasminde som turist-magnet: Gerthasminde er tegnet af den berømte arkitekt Anton Rosen. Rosen kan blive for Odense, hvad Gaudi er for Barcelona. Så derfor skal Gerthasminde selvfølgelig vises frem fra alle sider frem for at blive indpakket i en 10 meter høj boligblok.

Borgerinddragelse; Ja tak! Vi beboere i området drømmer om at skabe en grøn skovhave, som skal danne en smuk og frodig portal ind til Gerthaminde, når man som borger eller turist kommer inde fra byen. Giv os nu chancen for at færdiggøre den grønne kile fra Tusindårsskoven og ind til centrum.

Vis os, at vi kan have tillid til dig og alle dine fantastiske målsætninger for Odense. Stop byggeplanerne på Falen 20 før det er for sent.

De bedste hilsner fra beboere i Gerthasminde-område