Læserbrev: Kære politikere i By- og Kulturudvalget i Odense.

På tirsdag skal I igen tage stilling til, om der skal bygges på Falen 20 lige bag det højt bevaringsværdige bymiljø Gerthasminde, og vi er en meget stor gruppe Odense-borgere, som venter spændt på jeres afgørelse.

Inden udvalgsmødet skal I huske på, at lokalplan og kommuneplan ikke åbner mulighed for, at der dispenseres for byggeriet.

Der er kommet flere hundrede indsigelser. Fra bygherren er der ikke kommet nye gode argumenter for byggeriet, som er tegnet i 10 meters højde. Til gengæld tilbyder bygherre nu, at kommunen kan ekspropriere grunden.

En ekspropriering er en fantastisk idé - helt efter lokalplanens bestemmelser om et fælles grønt friareal.

Det vil også gå fornemt i spænd med kommunens egne bæredygtige og borgerinddragende visioner for byen, hvis man fremhæver det højt bevaringsværdige kvarter Gerthasminde frem for at gemme det væk. Gerthasminde er tegnet af en af Danmarks allerstørste arkitekter Anton Rosen. Intet sted i landet findes en så stor koncentration af højt bevaringsværdigt Rosen-byggeri, som det vi har i Odense. Rosen kan blive for Odense, hvad Gaudi er for Barcelona.

Odense Kommune har flotte visioner om at blive en grøn storby. Det bakker vi beboere varmt op om. Men er de smukke ord om grøn by, bæredygtighed, verdensmål og borgerinddragelse bare tomme fraser?

Hvis I på tirsdag alligevel vælger at lukke ørerne for borgernes ønsker og dispensere til fordel for en developer-bygherre, så risikerer I at havne i rækken af pinagtige sager fra forskellige steder i landet, hvor kommuner har måttet trække i land mere eller mindre frivilligt efter en klagesag.

Der findes masser, men vi nævner kun én her fra Fredensborg, hvor kommunen gav en bygherre byggetilladelse til opførelse af fire huse otte meter fra skel til naboerne, hvilket krævede en dispensation fra lokalplanen. Byggeriet blev siden dømt ulovligt. Den dispensation endte med at blive en meget dyr fornøjelse for Fredensborg, der måtte betale for både nedrivningen, en erstatning til bygherren og alle sagens omkostninger.

Vi håber virkelig, I lytter og tænker jer om en ekstra gang. Og at vi sammen kan arbejde på at gøre Odense grønnere, mere bæredygtig og til et dejligt sted at bo for alle aldre. Vi krydser fingre og er allerede i fuld gang med at skitsere en grøn oase, som kan danne en smuk åben portal til Gerthasminde fra Falen-siden.