Gensidig respekt. Godt naboskab serveret på en tallerken

Fyens Stiftstidendes læsere kender mig efterhånden som en debattør/politiker, der gerne udtrykker mine holdninger i forskellige sager. Men med dette indlæg ønsker jeg blot at give læserne en god og sandfærdig historie ved samtidigt at sætte fokus på ALS.

Mine forældre bor i et lille rækkehus i Seden, Odense NØ. For fire år siden fik mine forældre nye naboer, og med tiden har jeg også lært dem at kende.

Som kurdisk skik er, bød min mor de nye naboer velkommen med en tallerken mad. Snart sendte naboerne en blomst den anden vej, og siden er der udvekslet mange tallerkner og blomster.

Mine forældres naboer er i deres bedste alder. Desværre er manden ramt af et svært handicap pga. ALS, men humøret er helt intakt. Mine forældre og naboerne er efterhånden blevet gode venner, og trods naboens udfordringer med ALS er livsglæden helt i top. Det smitter i den grad af på os andre, som i realiteten ikke har noget at klage over.

En af glædesårsagerne trods ALS er de mangeartede hjælpeforanstaltninger af social- og sundhedsmæssig karakter, samfundet stiller til rådighed, og her må man sige, at opgaven løses på fortrinligste vis.

Jeg synes, det er smukt at se, hvordan et naboskab kan udvikles ved at vise hinanden gensidig respekt.

Jeg har derfor skrevet dette indlæg til ære for mine forældres naboer, et indlæg som handler om respekt og omsorg for hinanden som medborgere og ikke mindst for at sætte fokus på ALS.

Senest har mine forældres nabo lavet en film om sine 22 år med ALS. Filmen ligger frit tilgængelig på Youtube og er meget seværdig. Se mere på "22 år med ALS."