Gavehalløj skygger for den egentlige jul

"Hvor meget fylder kristendommen i din julefejring?" - spørger avisen om en af årets største højtider, der synes mere og mere overtaget af sulemad, julefester og gaveorgier. Mit korte, men valne svar er nok: "Fylder vist for lidt".

Opvokset for lidt for længe siden synes jeg nok, at fristelsen fra alt det hyggelige, som er en dejlig indpakning om fejringen af Kristi fødsel, nu er kommet til at distrahere lidt for meget fra det egentlige. Ikke mindst den kommercielle sælgerus og tivolisering af gadebilledet er kommet til at dominere. I stedet for fordybelse i eftertænksomhed og taknemmelighed over julens budskab bruges nok lidt for meget af disse dage til "fest og ballade" samt gavehalløj og købeflip, der skygger for den egentlige jul - sådan generelt rundt omkring. Ikke, at jeg misunder nogen noget. Selv er jeg naturligvis taknemmelig for ikke at blive glemt i en krog men at få lov til at blive inddraget i glade familiestunder, som er de næste generationer vel undt, og lader så i stedet fordybelsen foregå sidenhen.

Med al den viden, som efterhånden er udviklet, er dette en krævende opgave - at tage julebudskabet helt bogstaveligt kan ligge lidt tungt, når "evidens" (bevislighed) er blevet en nødvendig og fornuftig forudsætning i dagligdagen. Der skal strides lidt indeni for at fastholde, at der på en eller anden ubegribelig, irrationel måde, som vi aldrig får bevis for, er sket noget, der er værd at fejre på værdig vis. Om lidt henter jeg lyskæden frem fra loftet og går i køkkenet for at hælde slåenbærrene fra akvavitten, så der er ny juledram - mere asketisk er jeg ikke.