Gågaden skal ikke være forhindringsbane

Synspunkt: Sommeren er en perfekt årstid at komme ud og nyde byen på. Også for mennesker med et handicap eller gangbesvær. Et oplagt sted at tage hen er selvfølgelig Odenses gågader. Her er hyggeligt med mange blomster, spisesteder, god atmosfære og dejlige spisesteder.

Desværre oplever vi, at der er ved at ske et skred i den måde, gågaden bruges på. Der er efterhånden mange ting, som gør, at det ikke længere er lige så trygt for folk med handicap eller gangbesvær at færdes i gågaden.

For det første er der stadigt flere, som ser stort på, at der ikke må cykles i gågaden. Ja, Odense er en cykelby, og cykling er bestemt en dejlig og aktiv måde at komme rundt på. Men gågaden er altså en gågade, og det skulle den gerne fortsætte med at være.

Det er bestemt heller ikke blevet mere trygt, efter at de mange nye el-løbehjul har gjort deres indtog i byen. For selv om det både er farligt og forbudt, så ser vi stadig mange af disse el-løbehjul blive benyttet i gågaden, hvor de suser ind og ud mellem folk i høj fart.

Et el-løbehjul kan uden tvivl være et smart transportmiddel, men igen, så hører de ikke til i gågaden. Det er der desværre nogle, der har svært ved at forstå trods en ihærdig og påskønnet indsats fra politiet.

Med både cykler og el-løbehjul i gågaden forestil dig så, at du er usikker på benene, eller at du sidder lavt i kørestol og derfor har et begrænset udsyn. Eller at du er blind. Eller døv.

Rundt omkring dig er der en masse andre mennesker, men pludselig suser både cykler og el-løbehjul forbi, som er svære at se (og høre), før det er for sent. Det er hæsligt. Ikke mindst for de ældre, som med god grund kan være bange for at blive ramt.

En anden ting, som gør det svært for mennesker med handicap og gangbesvær at komme frem, er tendensen til, at flere og flere butiksvarer stilles ud på gågaden. Vi forstår selvfølgelig godt butikkernes ønsker om at fremvise, hvad de har på hylderne, men når hylderne flyttes ud på gaden, giver det problemer. De mange skilte, kasser og stativer udgør endnu en forhindring og stresskilde, når man sidder i kørestol, ikke kan se eller ikke er godt gående.

Alle disse ting gør, at det nogle gange kan være svært at se, at Vestergade og Kongensgade er gågader. Særligt området ved Vestergade og Vintapperstræde er hårdt ramt af ovenstående, og problemet lader ikke til at blive mindre.

Det er vores holdning, at Odense skal være en inkluderende og tilgængelig by for alle. Også for folk med et handicap, gangbesvær eller andre udfordringer. Og hvis det skal lykkes, kræver det noget af os alle sammen.

Derfor opfordrer vi til, at alle viser hensyn og respekterer de regler, der er. Vi frygter, at hvis ikke vilkårene på gågaderne forbedres, så vil visse målgrupper blive tvunget ud af indre by og ind i butikscentrene i stedet. Det ville være synd for dem - og synd for Odense.