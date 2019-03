Gå lidt længere ud i dine gummistøvler, Dan

Miljø: Dan Jørgensen tager, ifølge sit læserbrev 18. marts, de grønne støvler på. Det er godt, men han skulle se grundigt på dem. De havmøllestøvler, som han vil gå rundt med ude i Lillebælt, er ikke grønne, men ødelæggende for naturen i og omkring Lillebælt.

Vandkvaliteten i Lillebælt er ikke forbedret gennem de seneste år, hvor der har været og fortsat er udslip af flere typer af giftstoffer. Det er et dårligt udgangspunkt, når der med opsætning af havmøllerne kommer et tilskud af afslidt epoxy og mere metal, f. eks. zink.

I løbet af året bevæger en stor del af marsvinene i Lillebælt sig normalt, og tilsyneladende koblet til yngel, frem og tilbage fra Naturpark Lillebælt og Natura 2000 området i nord til det bredere Lillebælt og et andet Natura 2000 lige syd for havmøllerne. Hvad der vil ske med den i forvejen truede bestand af marsvin i forbindelse med opsætning af havmøller og derefter, er uvis. Man må dog regne med, at et antal risikerer tab af hørelse p.gr.a. støj, når møllerne sættes op. Herefter kommer effekterne af afslidt epoxy og zink oven i de tilskud af forurening, der findes i forvejen.

Derfor Dan Jørgensen, tag nu de store og rigtige, grønne støvler på og gå mindst 20 kilometer ud i Vesterhavet. Der står havmøllerne heller ikke midt i trækruter for havfugle, rovfugle og flagermus.