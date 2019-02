Fyns Amts Avis mener: Vi har ingen agenda

Det sker fra tid til anden, at journalisterne eller redaktørerne på Fyns Amts Avis bliver beskyldt for at have en agenda.

At vi skriver en historie og måske placerer den på forsiden, fordi vi har en eller anden enten personlig eller organisationsmæssig dagsorden.

Intet kunne være længere fra sandheden.

Vi har som journalister ingen holdninger.

Lad mig tage udgangspunkt i en konkret sag: parkering på torvet.

Det er noget, vi har beskæftiget os indgående med i efterhånden lang tid.

Vi har interviewet skiftende beslutningstagere, forskellige brugere af torvet, idémagere og forretningsdrivende. Vi har erklæret torvet åbent for biler og lukket for biler. Vi har gentagne gange troet, at nu skulle vi ikke skrive mere om det.

Så sikkert som amen i kirken popper diskussionen dog op igen. Fordi det er noget, som svendborgenserne har en holdning til.

Det optager folk, og det skal vi som lokalt medie naturligvis afspejle.

Jeg sidder som nyhedsredaktør midt blandt journalisterne på Svendborg-redaktionen, og jeg kan med et ærligt hjerte sige, at jeg ikke aner, hvad de hver især mener om spørgsmålet. Uagtet at jeg har diskuteret parkerings-historier med dem i årevis.

Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvorvidt de selv ved, hvad de mener.

Hvad, jeg ikke er i tvivl om, er, at de kan lave historier om torvet.

Det foregår på samme måde, som alle de andre historier vi skriver: Vi samler viden, vi spørger, og vi får svar. Og så skriver vi.

Nogle gange er det nemt, for eksempel fordi historien baserer sig på fakta. Andre gange kan processen blive lidt mere mudret, fordi historien handler mere om følelser og forventninger end fakta.

Så længe videnskaben ikke har knækket nødden med at opfatte parallelle virkeligheder, har vi ikke en jordisk chance for at finde ud af, om det var godt eller skidt at lukke torvet for biler. Eller om det ville redde butikker at åbne for bilerne igen.

Var det godt eller skidt, at apoteket rykkede fra torvet til bycentret, så der blev plads til en sushirestaurant på torvet?

Det er et spørgsmål om tro, og der kan vi som journalister ikke gøre så meget andet end at spørge folk, hvad de baserer deres tro på. For der er selvfølgelig forskel på, om troen baserer sig på viden eller formodninger.

Vi bilder os på ingen måde ind, at vi sidder med nogen form for vises sten i hverken den debat eller andre. Men vi bilder os ind, at vi kan formidle og kvalificere debatten.

Helt uden en agenda.