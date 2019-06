FynBus: Bedst for flest

Når jeg i mit synspunkt den 29. maj opfordrer borgerne på Fyn og Langeland til at tage bussen bare en gang imellem, hænger det sammen med, at jeg kan se, hvor lidt der skal til for at gøre en forskel for den kollektive trafik. Jeg anerkender, at bussen ikke kan løse alle problemer og behov på samme måde som bilen. Jeg har også selv en bil holdende i garagen, men jeg benytter den kollektive trafik hver dag til og fra arbejde, og ellers når det er relevant.

Jeg er ikke enig i, at bussen altid er forsinket. Det viser vores GPS-baserede statistik over køretider. Faktisk er der en rettidighed på 95%, blandt andet fordi vi ofte, og i tæt samarbejde med Odense Kommune, tilpasser køreplanerne, så de passer til de faktiske forhold i trafikken. Desværre er der forsinkelser i myldretiden.

I de principper for regional buskørsel, som Region Syddanmark har udstukket, hedder det: "Der skal ske en afvejning af, hvordan man med de ressourcer, der er til rådighed, opnår den bedste transport for de fleste", og det er denne afvejning der gør, at vi har vurderet, at det er vigtigere at have en bus hvert kvarter i morgenmyldretiden, end to busser i timen om aftenen. Hvis flere begynder at tage bussen, vil der være råd til at udvide antallet af afgange.

Ja, det er et kollektivt ansvar at sørge for at skabe de bedste betingelser med de ressourcer, der er til rådighed. Men hvis flere vælger at bruge bussen, bare en gang imellem, blandt andet af hensyn til miljøet, så kan vi sammen skabe en meget bedre kollektiv trafik og samtidig mindske trafikkens aftryk på miljøet.