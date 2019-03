Fundings søndagsanalyse: Tre ting til historiebøgerne fra valgperioden

Denne valgperiodes lys er stort set brændt ud. Ser man tilbage på de seneste fire år, har der været rigeligt med drama. Både på og uden for Christiansborg. Men juryen er stadig ude, når det kommer til, hvilken begivenhed, der har været den største. Det ved vi reelt først et godt stykke inde i den kommende valgperiode.

Mens vi venter på det uundgåelige, kan vi passende stoppe op og se os tilbage over skulderen. Hvad er det, vi vil huske fra denne valgperiode, når vi om føje år tænker tilbage? Hvad vil der stå i historiebøgerne om de herrens år 2015 til 2019? Jeg giver her mine tre bud på de vigtigste politiske begivenheder.

Så mon ikke der går lidt tid endnu? Det virker mere og mere sandsynligt, at Lars Løkke Rasmussen vælger et kombivalg 26. maj, så danskerne vil blive bedt om både at stemme til Europaparlamentet og til Folketinget på samme tid.

Et yndet tidsfordriv på Christiansborg er lige nu at spekulere i, hvornår Løkke udskriver valget. I Socialdemokratiet har man talt sig frem til, at det må ske i næste uge. Det virker dog mest af alt til at være ønsketænkning. Udskriver statsministeren valget nu, ligner det et sikkert nederlag.

I dag er der præcis tre måneder til, at det er fire år siden, at danskerne gjorde Lars Løkke Rasmussen til statsminister igen. Nedtællingen til valget er med andre ord i gang. Grundloven dikterer nemlig, at der maksimalt må gå fire år mellem hvert valg.

- Det er et forsøg på at slippe uden om reglerne og undgå at komme i offentlighedens søgelys.Sådan lød juraprofessor ved Aarhus Universitet Jørgen Albæk Jensens dom, da Politiken kunne fortælle, at Britt Bager fra Venstre i sidste valgkamp modtog i alt 100.000 kroner fra samme virksomhedsejer i valgkampstilskud, men at tilskuddet var givet på en måde, så bidragsyderen kunne forblive anonym - Det var en fejl. Brexit har været en øjenåbner for os som parti. Enhedslistens Pernille Skipper lavede i Jyllands-Posten en regulær kovending, da hun fortrød, at hun dagen efter brexitafstemningen havde udtalt, at man også i Danmark skulle have en folkeafstemning om at forlade EU - Vejlefjord-broen bliver ikke gennemført. Det gør, at vi får luft til at gennemføre mange af de her andre gode projekter. Dansk Folkeparti opsagde i denne uge forliget om togfonden og dermed også planerne om en ny togbro over Vejle Fjord. Pengene vil DF i stedet sammen med regeringen bruge på en række vejprojekter - De er nødt til at tage sig sammen i Storbritannien - for at sige det på godt dansk - og finde ud af, hvad det er for en fremtidig relation til EU, man vil have. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) talte med store ord til DR, efter det britiske underhus stemte den justerede aftale for brexit ned

2 Verden af lave

Vi bliver i kategorien af udefrakommende udfordringer. 20. januar 2017 tiltrådte Donald Trump som præsident i Amerikas forenede stater. Siden har han haft travlt med at opsige internationale aftaler og så tvivl om USA's rolle som leder af den frie verden.

Begivenheden har sat synlige aftryk på dansk politik. Det mest konkrete er, at et flertal i Folketinget ad to omgange har øget de danske forsvarsudgifter for at tilfredsstille amerikanernes krav om, at alle Natolande skal bruge mindst to procent af deres BNP på forsvar.

Men også EU-politikken er blevet påvirket. Lars Løkke Rasmussen markedsførte sig op til sidste valg på klare formaninger om, at han på visse områder ville holde EU stangen. Den snak er nu skiftet ud med et ønske om at være "så tæt på kernen af EU som overhovedet muligt", som der står i den programerklæring, som Venstres landsmøde vedtog for en måned siden.

Socialdemokratiet virker til at forsøge at kopiere Venstres mere EU-skeptiske linje fra sidste valg, men det er svært at se, at Danmark ikke vil være presset til at søge varme i den europæiske unions favn, når den transatlantiske forbindelse nu er kølnet. Og det er så underordnet, hvem der bliver statsminister.