Fuldstændig skørt at sende flygtninge hjem til vold og diktatur

På kant: "Hvis de æ' fakta, så benægter a' fakta!" Det århundredgamle citat har fået ny aktualitet. Regeringen vilnu prøve at sende syriske flygtninge hjem, selv om Syrien er i kaos, volden er udbredt i landet, og den frygtede diktator stadig sidder ved magten.

FN's uafhængige undersøgelseskommission for Syrien dokumenterer i sin seneste rapport voldsomme kampe i det nordvestlige og østlige Syrien. Rapporten advarer om krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, vilkårlige angreb, plyndringer og forfølgelse foretaget af væbnede grupper.

Syv års fjendtligheder har skabt et sikkerhedstomrum i landet. Det øger risikoen for fortsat vold, uden at voldsmændene bliver stillet til ansvar. Rapporten kalder udsigten til, at syriske flygtninge trygt kan vende hjem "helt illusorisk".

Det er den illusion, regeringen befinder sig i lige nu. Man er så forhippet på at få flygtningene ud af landet i en fart, at man overhører alle advarsler. En stram udlændingepolitik er åbenbart vigtigere end menneskers sikkerhed. At vinde folketingsvalg er blevet vigtigere end at sikre menneskerettigheder. At have meninger er nu vigtigere end at forholde sig til fakta.

Det er jo fuldstændig skørt!