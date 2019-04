Fuglekvidder - og et pip fra

Efter den friske fynske avis, kaffe og lidt brød og endelig turen med hunden, kan vi begge efterfølgende sidde og nyde den vidunderlige sol, og ret fantastisk lytte til fem-seks måske flere forskellige fuglestemmer. Også spætten hos naboen, med sine hak hak hak. Naboens heste er også kommet ud i den dejlige sol.

Hos de handlende har jeg købt masser af fuglefrø i små poser, som jeg sætter på små grene. Så kan de store fugle ikke spise maden fra de små. Løse frø er i den store fuglekasse til de lidt større fugle, men duerne har jeg ikke rigtig noget til. De bor her ellers fast.

Haven er enorm og tager meget tid, men med alderen svinder kræfterne, men så har jeg "opfundet" bunddækkende planter. Faktisk startede jeg med disse planter for år tilbage, og om få år dækker de næsten overalt. Kun græsset skal så kun slås til den tid.

Jeg vil nødig på plejehjem i utide, hvor jeg ikke selv kan bestemme dagens rytme. Hunden kan jeg nok heller ikke tage med.

Naboens Else var forleden på plejehjemmet hos sin svigerinde, og sagde senere farvel og at hun nok skulle hilse hendes bror Kaj, der har fået ny hofte. Svigerinden sagde: Nej for Guds skyld sig ikke til min bror, at jeg har det godt. Det er et helvede at være på et plejehjem som 92-årig.

Nu er jeg langt fra den høje alder, men jeg passer på mig selv. Ryger ikke længere, drikker ikke mere, og siger nej tak til fede fester. Passer på min krop med motion. Tidligst om aftenen tændes for tv med masser af debat om det kommende valg. Rød eller blå blok? Jeg er farveblind og håber det bedste for Fyn. Faktisk har jeg det bedre end nogensinde.

Jeg skulle nødig ende på et plejehjem i utide.