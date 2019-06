Frygt. Smuldrer kommunens seniorpolitik?

Synspunkt: Det er ingen hemmelighed, at Odense Kommunes politikere står midt i en ekstrem svær øvelse, hvor der skal findes økonomi til et stigende antal af børn og ældre. Kommunen har imidlertid siden 2007 haft en meget visionær tilgang til specielt seniorområdet med vedtagelsen af en progressiv seniorlivspolitik af et for en gang skyld enigt byråd.

En af grundelementerne i seniorlivspolitikken var oprettelsen af Seniorhus Odense, som skulle bidrage med aktiviteter, som gav de ældre mulighed for at bevare et aktivt og socialt liv efter en menneskealder på et nedslidende arbejdsmarked. Nok så væsentligt skulle tilbuddene med frivillig og minimal lønnet arbejdskraft virke forebyggende, så seniorborgerne kunne bevare et selvstændigt liv længst muligt og derigennem mindske behovet for kommunal omsorg og hjælp. Man kunne med andre ord med en minimal økonomisk indsats på sigt forbygge og dermed spare millioner af skattekroner takket være frivillig arbejdskraft.

Ambitionerne med Seniorhus Odense var faktisk fra starten så store, at det også skulle gøre det ud for et sundhedshus med gymnastik- og motionscenter, patientskoler, klinikfunktion og rådgivning og information målrettet byens seniorer. Mange af ovennævnte mål er rent faktisk siden åbningen i 2011 blevet en realitet gennem hårdt frivilligt arbejde og en mængde kompromisser og et driftstilskud fra byens Ældre- og Handicapforvaltning. Rammerne er blevet udfyldt både organisatorisk og fysisk, så seniorhuset har udviklet sig til et samlingspunkt for tusinder af seniorer. Gennem loyalitet og samarbejde har husets 14 medlemsforeninger, brugerrådet og Ældrerådet - og uden den helt store kommunale arbejdsindsats - nået mange af de sundhedsforebyggende mål, som kommunens konsulenter dengang i 2007 havde.

I dag får mere end 600 seniorer på forskellig vis dyrket motion og fitness, yoga, line dance og Qi Gong. Oven i kommer masser af mental sundhedsfremmende aktiviteter som musik, sang, kunst, fremmedsprog, litteratur, IT, skuespil, håndarbejde. Alt sammen det der giver livsmod og indhold i en hverdag, hvor det at være en del af et socialt fællesskab er alfa og omega. Og sådan kunne man blive ved i fortællingen om Seniorhus Odense. Seniorhuset er således ikke bare kendt i Odense, men også ude blandt flere af landets øvrige kommune, nordiske lande og sågar helt til Japan.

Imidlertid står Seniorhus Odense nu overfor den kommunale sparekniv. En million kroner skal seniorhuset samlet over de næste fire år spare. Hvad der er sparet, er tjent, men næppe i dette tilfælde. Det vil kunne mærkes, at over 30 procent af seniorhusets driftstilskud skal bidrage til en omfordeling af i alt 200 mio. kroner blandt de svageste seniorer i kommunen. Seniorhuset bidrager gerne, men bidrager i forvejen med en helt uvurderlig indsats, som ingen kommunal talknuser eller politiker gennem et regneark kan redegøre for. Er kommunens seniorpolitik med andre ord på vej til at smuldre? Ja det frygter seniorhusets mange frivillige og brugere. Svaret kender kun de ansvarlige politikere.