Friskolernes fake news

På Fyn koster en fri- og privatskoleelev og en folkeskoleelev rundt regnet det samme. Det står i modsætning til Dansk Friskoleforening som i en kampagne påstår, at privatskoler giver en samfundsbesparelse på ca. 3 mia. kr. årligt. Den påstand er forkert.

Friskolerne ser kun på, at det i gennemsnit koster kommunerne 29.628 kr. mindre pr. elev, der går i privatskole i stedet for folkeskole. På den måde finder de frem til en besparelse på 3 mia. kr. Men i det regnestykke "glemte" Friskoleforeningen at fratrække den statslige udgift på ca. 1,7 mia. kr. årligt til friskoleelever.

Dernæst forudsætter regnestykket, at alle elever er lige ressourcestærke. Det er ikke tilfældet, da privatskolerne slet ikke løfter det ansvar overfor særligt udfordrede og omkostningskrævende elever, som folkeskolen gør.

For de fynske kommuner og især Odense, som ligger i den laveste femtedel af landets kommuner med hensyn til udgiften pr. elev i folkeskolen, er der praktisk talt ingen prisforskel mellem elever i privatskoler inden forældrebetaling og elever i folkeskolen.

Der er selvfølgelig meget ideologi i en valgkamp, men at "glemme" et statstilskud på 1,7 mia.kr. gør Friskoleforeningens kampagne til fake news.