Frihed. Velfærdsteknologi giver livskvalitet

Læserbrev: Velfærdsteknologi er ikke en erstatning for menneskelig kontakt, det er heller ikke en spare-øvelse. Det er et middel til at give borgere med funktionsnedsættelse, fysisk eller psykisk, deres selvstændighed og frihed tilbage, der hvor sygdom har skabt begrænsninger.

Velfærdsteknologi kan bidrage til at gøre hverdagen nemmere, mere overskuelig og overkommelig for vores borgere , og deres livskvalitet forøges i takt med, at de bliver mere selvhjulpne og selvstændige.

De mange velfærdsteknologiske muligheder skal ses som muligheder, der skaber frihed til selv at vælge, hvad man vil og hvornår, ved at flytte fokus fra ens begrænsninger til at understøtte ens mobilitet til selv at kunne. De rette velfærdsteknologiske løsninger kan derved i mange tilfælde bidrage til at modvirke ensomhed, som kan opleves i venten på plejepersonalet/hjælpen, ved selv at kunne, og at kunne vælge fællesskabet til, hvis det er det man vil. På den måde er velfærdsteknologi med til at genvinde friheden for den enkelte samt at frigive varme hænder til andre, der har brug for hjælp, hvor teknologien ikke kan nå, men hvor det er den menneskelige kontakt, der er væsentlig og afgørende. Velfærdsteknologi er ikke udelukkende til personer med en funktionsnedsættelse. Adskillige løsninger er udviklet for at gøre vores personales arbejdsopgaver lettere og mere sikre. På den måde bidrager velfærdsteknologi til mere sikkerhed og tryghed, både for borgere og personalet. Velfærdsteknologi er i den grad også medvirkende til at forhindre nedslidning af faggrupper, da den i flere tilfælde kan anvendes, hvor personale ellers gentagende gange ville blive udsat for tunge løft og uhensigtsmæssige vrid af kroppen, der er nedslidende på den lange bane.

Med velfærdsteknologiens mange muligheder har vi mulighed for at skabe arbejdsmiljømæssige bedre rammer for vore plejepersonale i deres daglige arbejde, og dermed gøre det mere attraktivt i forhold til rekruttering af plejemedarbejder i fremtiden. Set i forhold til demografiudviklingen på ældreområdet vil der i meget nær fremtid blive brug for endnu flere medarbejdere, der har interesse for at arbejde med mennesker på det plejemæssige område.

Her er det blandt andet vores kommende unge mennesker, der står over for uddannelsesvalg, vi skal have fokus på, og der kan fremtidens velfærdsteknologi være afgørende for, at man kan se sig selv i et langt arbejdsliv man kan holde til, samt at det er meningsfuldt for en.