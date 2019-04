Sommertid: Allerede i 2007 begyndte jeg at skrive mod sommertid og omdøbte det dengang fejlagtigt brugte "Vintertid" til "Normaltid". For ikke at manipulere er det mindste, man kan gøre ved en folkeafstemning, at man kan vælge mellem 1: Dansk normaltid og 2: EU-tid.

Sagen er ikke skiftet mellem normaltid og den kunstige sommertid, men alt det, der ligger imellem. Det er årtusinders erfaring med menneskets biologi, der ligger bag selve det, at vi retter os efter solen. Det har aldrig været nogen god idé, at mennesker ville herske over den måde, solen er sat til at skinne på os.

Foruden sammenhængen mellem sommertid og global opvarmning, er det nærliggende at se, hvad sommertid og forskubbelsen af menneskets indre ur gør ved os. Et sådant " indre ur" kendes fra alle andre levende skabninger, og det er afhængigt af solen.

Kunstig sommertid går ud over hele søvnmønstret - med deraf skadelige virkninger. Menneskene bliver mere eller mindre forvildede i deres måde at agere på. Og så er det det rene vrøvl, at vi får længere og lysere aftener. Med normal soltid har vi i forvejen de lange, lyse aftner og nætter, som vi kan udnytte og have glæde af specielt fra ca. 5. maj til ca. 8. august. Med EU-sommertid bliver den tid, vi kan være ude om aftnen, kortere. Når klokken er 23 EU-tid - og det er tid at gå i seng - er den i virkeligheden kun 22 normal soltid. Vi kunne altså have været ude en time længere og nyde de lune sommeraftener. Det gjorde vi med stor glæde før i tiden.

Fortsæt selv med at lave betragtninger over børns og unges sengetid. Hvis de skal i seng i rimelig tid i forhold til, hvor tidligt de nu skal op, bliver det så tidligt, at der ikke dannes tilstrækkeligt af det melatonin, der dannes ved øjets registrering, når det bliver mørkt.

Det er et totalt uundværligt hormon for nattesøvn og hvile, så vi kan være friske næste dag, og de kan ikke falde i søvn, når det er så lyst. Tænk også på alle de skolebørn og unge, der i stedet for at stå op kl. 7 normaltid nu skal stå op kl. 6 for at nå til skolen i rette tid, som nu er en time før grundet EU-tid . Det skal da gå galt. De er i en sensibel alder med hensyn til at få søvn nok. Er det dopede børn og unge, vi skal have?.

Det viser sig også, at de har problemer med at stå så tidligt op, at de kan komme til tiden. Der er opsigtsvækkende meget såkaldt pjækkeri, men baggrunden for det er, at de simpelthen er for udmattede af mangel på hvile og søvn. Der har været forslag fremme om, at de skulle møde senere, men så kolliderer det med EU-tid i den anden ende.

Russerne har hørt efter befolkningen. De har været det hele igennem, hvor de så prøvede, hvor ekstra koldt og mørkt, det blev i vinterhalvåret. Det gør ikke spor, hvis vi bruger deres erfaringer. De deler sikkert gerne ud af dem

I vore digitale tider og med GPS skulle det ikke være svært at få ure, der automatisk indstilles, når landegrænser krydses. Før i tiden har det ikke været nødvendigt med at stille ure i Europa, bortset fra England og Portugal, der ligger udenfor den vesteuropæiske tidszone. Det er den, vi skal have tilbage.

Opinionsmålinger viser, at langt de fleste europæere er imod EU-sommertid.

Vores tilværelse og velbefindende er et alt for stort offer at lægge på sommertidens alter. Vi har ikke brug for EU-sommertid.