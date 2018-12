Fremtidens trafik. Kollektiv trafik den store joker

Oppositionen mener, at regeringen er for sløv - det går kun for langsomt med at få skiftet bilparken ud med elbiler.

Afgiften på elbiler skal nedsættes for at lokke befolkningen til at skifte den konventionelle bil ud hurtigere. Men elbiler i sig selv hjælper ikke i forhold til overfyldte veje. Vi skal i virkeligheden planlægge anderledes.

Trusselsbilledet i dag er et billede af en verden, der drukner i smeltevand, i takt med CO2-udledningen, og opvarmning af kloden stiger.

Jeg mener derfor, at det handler om at finde varige løsninger, som alle kan leve med, og som samtidig batter i CO2-regnskabet. Jeg har tænkt på, hvad man kan gøre her og nu, hvis vi ikke bare skal sidde med hænderne i skødet og vente på bedre og billigere elbiler. Hvordan kan vi mindske udledning af CO2?

En stor del af den danske befolkning er blevet pendlere og har langt til job. Det kan vi se hver dag, når trafikken på motorveje, hovedveje og ved større byer sander til, når folk skal til og fra arbejde.

Det haster med forandringer, og mange mener, det går alt for langsomt. Danmark skal gå forrest som grøn nation og vise verden vejen til et renere miljø. Hvis vi skal have turbo på, skal vi tænke på flere muligheder for effektiv handling.

En lille tanke jeg fik: "Udfasning/ændring af befordringsfradraget over de næste tre-fem år". Den øgede skatteindtægt kunne bruges til at dække flytteomkostninger/tilbyde kompensation til borgere, der vælger at flytte så tæt på deres arbejde, at de kan cykle, bruge løbehjul eller offentlig transport.

Før i tiden eksisterede der f.eks. en ordning, administreret af arbejdsformidlingen, som kunne yde flyttehjælp til ledige, hvis de kunne få job i en anden landsdel. Beløbet var vist 10.000 kroner. Så det er ikke et ukendt fænomen at hjælpe med flytteomkostninger.

Til dem, der ikke ønsker at flytte tættere på deres arbejde, skal der stadig være mulighed for kørselsfradrag. Dog skal det gøres betinget af, at der bruges offentlig transport eller der køres i hybrid- eller elbil.

Når vi snakker afgiftsfritagelser og tilskud ved køb af elbiler, som er dyre at producere, er vi samtidig med til at bibeholde en fandens masse bilister på vejene. Det mener jeg er et overset problem, som man politisk er nødt til at forholde sig til.

Den helt store joker er den offentlige transport, som burde styrkes/udbygges, og den burde gøres meget billigere eller helt gratis. Det ville gøre trængslen på vores vejnet meget mindre, og samtidig fik vi mindsket vores CO2 forbrug kraftigt.