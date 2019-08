Fred. Tanker efter festival-racet

Læserbrev: En overskrift i avisen lød for nylig: Odense koger. Den hentydede til den voldsomme mængde af festivaller og events. Kulturelle oplevelser i en mængde der for alvor skulle promovere Odenses nye storbydrømme. Kulturtilbud er selvfølgelig altid godt, men det overvældende udbud rejser for mig spørgsmålet om, hvorvidt der for udbud af kultur ikke gælder den samme grundlov, som altid har været gældende for landbrugets brug af gødning: Loven om det aftagende merudbytte. Det vil sige, at de første 100 kg giver mest, de næste 100 kg lidt mindre og så fremdeles. Hvis en kulturnørd fx. har fræset rundt og nået måske de 30 eller 40 procent af udbuddet, så er der stadig 60 eller 70 procent, som har været umulige at nå. Min tanke har derfor været: lidt mindre udbud over længere tid.

Skulle en eller anden festivalgæst nu være lidt ør i hovedet, kommer her en anbefaling til at få lidt mere tid til ro og eftertanke: Min ægtefælle og jeg afprøvede den i dag, tirsdag den 27. August 2019. Afgang fra hjemmet kl. 9, derefter kørt i bilen ad de små, ydmyge veje syd om Kertinge Nor, igennem Kølstrup, Kertinge og Ladby igennem Kerteminde til Klinten syd for Lundsgård Gods. Vejene var næsten tomme for trafik efter, at mange ferier var forbi. Solen tilpas dæmpet af morgendis - rigtigt pensionistvejr til en tur. Kaffe ved et bord på parkeringspladsen ved klinten. Vi var alene på pladsen. Jeg gik efterfølgende en tur langs klinten og nød lyden af bølgeslaget ind mod stranden. Jeg ihukom en sang af en af vores store sangskrivere: Når jeg bliver gammel vil jeg sidde ved stranden og høre bølgernes slag mod stranden. Jeg erindrede også, at vi for mange år tilbage kørte samme tur med nogle tyske venner fra Dortmund. De blev utroligt overraskede over, at man i Danmark kunne køre tur i så fantastisk et naturområde og med næsten ingen trafik.

Vi oplevede selv trafikken i en naturpark tæt i Dortmund, Arnsberger Wald, ved Møhne søen. Der var trafik altid, så det baskede.

Jo, Danmark er et dejligt land.